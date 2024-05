LIVE: 0-1! Tweede keer, goeie keer voor Bafdili die snelle counter van KV Mechelen knap afrondt

Dan toch geen gelijkmaker!

Simon Bourdead'hui is de assistent in Tubeke die de fase herbekijkt. Lijnen moeten getrokken worden om te checken of Stassin niet terugkwam van buitenspel. Na enkele seconden krijgt Simonini te horen dat het wel degelijk zo was en dat het doelpunt dus moet worden afgekeurd. Het is dus opnieuw 0-1...





Tegenvaller voor Westerlo, maar kan het wel het momentum doortrekken?