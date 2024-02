Belgian Cycling verklaart het mindere WK in Tabor: "Budgetkwestie, de Spelen en overvolle kalender"

ma 5 februari 2024 14:43

Bij Belgian Cycling ontkennen ze niet dat het WK veldrijden hen "gemengde gevoelens" heeft opgeleverd. Plots lijkt de cross niet meer de Belgische speeltuin van weleer. Is het een momentopname of een structureel probleem en hoe kan het huidige beeld gecounterd worden? Technisch directeur Frederik Broché: "De pijnpunten liggen weer bloot, maar we mogen dit ook niet dramatiseren."

België verlaat Tabor met 4 medailles: brons in de gemengde aflossing, zilver en brons bij de beloften en nog eens brons voor Michael Vanthourenhout. "We zijn niet overweldigd door de prestaties", geeft Frederik Broché, technisch directeur van Belgian Cycling, vanochtend toe vanuit Tabor. "Er is geen wow-gevoel. Noem het eerder gemengde gevoelens. Maar we kunnen het plaatsen en we hoeven dit dus niet te dramatiseren." "Niet alles is negatief, want we hebben goeie prestaties gezien. Maar enkele werkpunten liggen weer bloot, al is dat niets nieuws." Broché benoemt het grootste manco. "Aan de basis, de jongens en de meisjes, is onze instroom niet breed genoeg. Dat is de grootste uitdaging." "We moeten zorgen dat ons land een toekomst heeft in het veld en dan bedoel ik over 5 à 10 jaar." "De spoeling is momenteel te dun. En dat zeg ik met veel respect voor de landgenoten die hier waren of die niet geselecteerd werden."

Aan de basis, de jongens en de meisjes, is onze instroom niet breed genoeg. Dat is de grootste uitdaging. We moeten zorgen dat ons land een toekomst heeft in het veld en dan bedoel ik over 5 à 10 jaar. Frederik Broché (technisch directeur Belgian Cycling)

"De resultaten liegen niet", stelt Broché vast. De tijden waarin ons land de jeugdreeksen overvleugelde, lijken achter ons te liggen. "Je ziet meer spreiding qua nationaliteiten. Een land als Frankrijk doet het heel goed bij de jeugd." "In de hogere reeksen bots je ook op supertalenten en een sterk Nederlands collectief. Qua klasse staan zij hoger dan wij. Je bent dus ook afhankelijk van talent." Kijkt de Belgische wielerbond dan over het muurtje en praat onze federatie met de buitenlandse collega's op zoek naar inspiratie? "Zeker, maar als ik bijvoorbeeld kijk naar de Fransen, dan is het vrij simpel: het gaat over budget. Zij hebben zich met veel stages en groepsmomenten voorbereid op dit WK."

Verstrynge en Michels eindigden op het podium bij de beloften.

Geen kopie van het buitenland

De Fransen wonnen de mixed relay en de race bij de vrouwen junioren. Bij de mannen junioren ontglipte het goud hen door pech. "Ze presteren al langer heel goed bij de jeugd, maar bij de Franse profs zie ik ook geen kentering. En de eliterenners zijn toch de belangrijkste categorie", nuanceert Broché anderzijds. "Het is niet omdat je bij de jeugd goed presteert, dat je ook een kentering ziet op het hoogste niveau. Al is cross sowieso een goeie discipline in de opleiding van jonge renners." "Ik zeg niet dat we de buitenlandse aanpak moeten kopiëren", gaat Broché voort, "maar bij die federaties worden nog meer acties ondernomen. Wij laten het vooral over aan de ploegen." Dat is ook logisch aangezien die teams hun crossers betalen. "Klopt, en ze leveren ook goed werk. Vergeet niet dat veel buitenlandse toppers in Belgische loondienst rijden. Dat zegt ook iets." "Maar als wielerfederatie moeten we ons beperken tot regionale of nationale trainingen en de Wereldbekers." "Zo proberen we ook toe te leven naar het WK, maar er zijn geen lange stageperiodes. Dat heeft - opnieuw - te maken met het budget."

Frankrijk, hier met Célia Gery, presteert sterk in de jeugd.

De druk van Parijs

Uit de stem van Broché klinkt zeker geen frustratie of wanhoop, maar de technisch directeur van de Belgische wielerfederatie weet ook dat we in een olympisch jaar zitten. "Veldrijden is niet de enige discipline waarin wij als Belgen goed presteren. En aangezien we in een olympisch jaar zitten, steken we nu ook meer tijd en energie in de andere wielertakken." "We zullen de komende maanden de cross evolueren en kijken of er iets anders moet. Het is niet dat we nu helemaal niets meer kunnen, hé."

Veldrijden is niet de enige discipline waarin wij als Belgen goed presteren. En aangezien we in een olympisch jaar zitten, steken we nu ook meer tijd en energie in de andere wielertakken. Frederik Broché (technisch directeur Belgian Cycling)

Maar de budgetkwestie heeft natuurlijk een impact. "Dat is de financiële realiteit van onze sport en van het leven. Alles wordt duurder. De kosten zijn fel gestegen." Broché geeft een voorbeeld: "Tijdens dit WK zaten we ook met een pisteploeg in Australië en ons BMX-team reist van Nieuw-Zeeland naar Australië. Dat zijn olympische kwalificatiewedstrijden." "Als je dan keuzes moet maken, dan duwt de overheid je ook wel mee richting die olympische disciplines." "Dat is oké, maar je voelt dat het dan moeilijker wordt in de mondiale wielersport. Je moet veel werelddelen aansnijden en dat brengt een prijskaartje met zich mee."

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De logica van Iserbyt

De voorbije maanden werd er voortdurend gesproken over de te lijvige veldritkalender. Moet ons land iets verder van de kerktoren durven weg te stappen? Moeten we, met andere woorden, het huidige model met elk weekend twee (klassements)crossen hertekenen om de Belgische crossers meer ademruimte te schenken? Broché: "Ook hier moet je een onderscheid maken tussen de jeugd en de eliterenners. Wij kunnen moeilijk tegen profs zeggen dat ze een maand uit competitie moeten. Zij worden betaald door hun teams." "Maar het is niet onlogisch dat Eli Iserbyt zegt dat hij niet meer over zijn beste benen beschikt. Dat is helemaal normaal en die jongens moeten hun inkomsten genereren in 3 à 4 maanden." "Alleen gaat de cross zo een beetje in tegen andere disiciplines waarbij je meer focust op trainingen en rustmomenten en niet voortdurend koerst." "Dat advies proberen we mee te geven aan de jeugd: ga even uit competitie, waak over een gezond evenwicht. Misschien moeten we dat nog wat meer durven te doen, in overleg met de clubs en teams."

Eli Iserbyt gaf in Tabor toe dat hij stilaan aan het einde van zijn Latijn zit.

Intern belangenconflict?