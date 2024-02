Geen Belgische wereldtitel in Tabor: "Wielerbond mag niet zeggen dat er geen probleem is"

"Maar het had zomaar eens gekund dat Van Aert hier een geweldige rol had kunnen vertolken."

"Maar dat is ook niet nodig. Als je nu met 1 seconde of met 37 seconden voorsprong wint, dat maakt niet uit."

"En dat Wout van Aert hier vandaag misschien een parcours heeft laten liggen dat hem lag. Ik weet ook niet of Mathieu van der Poel die wonderbenen had."

"Stybar zit een beetje in de penarie. Maar hij is veel verstandiger dan ikzelf. Stybar heeft nog een kans, of hij en zijn vrouw geven het althans nog een kans."

"Het moeilijkste zal er nu aankomen. In de periode dat ik gestopt ben met koersen, is mijn huwelijk op de klippen gelopen."

Paul: "Helemaal. Ik had het voor Stybar. Ik heb hem ooit les gegeven in het zand en heb een fles champagne verdiend omdat hij daarna in de top 3 eindigde."

Ruben: "Terug naar het sportieve. We hebben geen Belgische wereldkampioen in een sport die de onze is."

Paul: "Het is een vaststelling die een beetje pijn doet. Hoeveel investeren wij niet in de cross en hoeveel organisatoren hebben we niet? En het is Nederland dat met de prijzen gaat lopen."

Ruben: "De Belgische wielerbond mag dit niet in de kast zetten en zeggen: "We hebben geen probleem.""

Paul: "Maar de bond kan hier niets aan doen. Onze heel goede bondscoach (Sven Vanthourenhout) weet maar al te goed dat we moeten ondergaan en afwachten."