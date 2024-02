Intussen op Mallorca: Wout van Aert geniet van koffie en lunch na rustig trainingsritje

De grote afwezige op het WK veldrijden? Wout van Aert. Over een week begint hij in Spanje aan zijn wegcampagne en Van Aert legt de laatste hand aan zijn voorbereiding tijdens een stage op Mallorca. Daar genoot hij daags na een marathontocht van een rustig dagje.

Op Instagram zien we hoe Van Aert geniet van de zondagse tradities: een lunch in de zon en een koffietje 's namiddags.

Vandaag mocht de riem er even af met een tochtje van 45 kilometer.

Van Aert en zijn gezellen reden zich gisteren in het zweet met een monstertraining van 230 kilometer.

Geen tripje naar Tabor voor Wout van Aert , wel een ministage op Mallorca in het gezelschap van Tiesj Benoot en Julien Vermote.

Gisteren won Fem van Empel, ploeggenote van Van Aert bij Visma-Lease a Bike, haar tweede wereldtitel op een rij.

De Nederlandse had haar wereldkampioenenfiets even ingewisseld voor een neutraal exemplaar. Met dank aan Van Aert, die zijn voorvork had geleend.