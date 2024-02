GOUD! Matthias Casse houdt goeie generale repetitie met zege op Grand Slam in Parijs

Matthias Casse is het winnen niet verleerd. De beste Belgische judoka rekende op het grandslamtoernooi van Parijs af met iedereen in de klasse tot 81 kilogram. Een deugddoende zege voor Casse met het oog op de Olympische Spelen.

Het grandslamtoernooi van Parijs is op de kampioenschappen na een van de belangrijkste judotoernooien van het jaar. Bovendien is het minder dan een halfjaar een belangrijke graadmeter (en kwalificatiemoment) voor de Olympische Spelen.

Casse kreeg zijn finaleplaats niet cadeau. Tegen de Jamaicaan Max Stewart ging het nog vrij vlot, maar in zijn volgende drie kampen moest de Belgische nummer 1 steeds overuren maken.



Zo ook tegen Somon Machmadbekov in de halve finales. De Tadzjiek liep iets te veel bestraffingen op, de laatste nadat hij een mooie aanzet tot een worp van Casse probeerde af te weren.



Enkel Zelim Tckaev kon Casse nog van het goud houden en van een tweede eindzege in Parijs. Casse werd in de finale vaak in het defensief gedrongen en had het niet onder de markt met de 24-jarige nummer 12 van de wereld.

Met de rug tegen de muur - Casse had al twee bestraffingen opgelopen - klaarde onze landgenoot het toch in de golden score. Hij verraste zijn tegenstander met een snelle aanval die goed was voor ippon én goud.

Met zijn zege sprokkelt Casse belangrijke punten voor de wereldranglijst in de race om 1e reekshoofd te zijn over 6 maanden, ook in Parijs maar dan voor de Olympische Spelen.