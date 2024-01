Yorbe Vertessen verkiest speelkansen boven titel met PSV: "Dus is het beter om te vertrekken"

Met een knappe goal in de beker veroverde Yorbe Vertessen (23) woensdag weer wat harten in Eindhoven. De jonge Belg is bezig aan een goed seizoen bij Eredivisie-leider PSV, maar is er geen basisspeler. Daarom aast hij op een transfer. "Misschien komt er nog iets moois op mijn pad."

De twee Belgische sterren van PSV fonkelden woensdagavond opnieuw fel. In de bekerwedstrijd tegen Twente pakte Johan Bakayoko opnieuw uit met een knappe goal, een kunstje dat Yorbe Vertessen hem daarvoor had voorgedaan.

Terwijl Bakayoko ook in de competitie een onbetwiste titularis is, moet Vertessen het in de Eindhoven vooral doen met een invallersstatuut. En dat is niet helemaal naar de zin van de razendsnelle aanvaller, die dit seizoen in de Eredivisie en in de Champions League al regelmatig flitste.

"Ik denk dat iedereen wel weet dat ik meer speelminuten wil", reageerde Vertessen na de bekerzege bij ESPN. "Daarom denk ik dat een vertek voor mij het beste is. Aan de andere kant is het ook mooi om hier in de Champions League en voor de titel te spelen."

"Er is dus niet echt een slechte keuze voor mij. Maar voor mij is het beter om een nieuwe stap te maken, zodat ik meer minuten kan maken", concludeerde hij.