Oud-Rode Duivel Maarten Martens wordt hoofdcoach van AZ

Een dag nadat AZ is ontsnapt aan de bekeruitschakeling tegen de amateurs van Quick Boys, werd hoofdcoach Pascal Jansen bedankt voor bewezen diensten.

Pascal Jansen stond sinds eind 2020 aan het roer bij de Alkmaarders, maar de recente resultaten vielen tegen. Na de uitschakeling in de Conference League volgden onlangs nog nederlagen tegen PSV en FC Twente.

Maarten Martens, sinds afgelopen zomer assistent bij de A-ploeg, krijgt tot het einde van het seizoen de kans als hoofdtrainer.

De 39-jarige oud-Rode Duivel verdiende al zijn sporen bij de beloftenploeg van AZ, waarmee hij het puntenrecord pakte in de tweede klasse.

Martens was ook het grootste deel van zijn spelerscarrière aan de slag bij AZ. Hij won in 2009 de landstitel en de Johan Cruijff Schaal. In 2013 veroverde hij er de beker. In ons land genoot hij zijn opleiding bij Anderlecht en speelde hij op het einde van zijn carrière nog bij Cercle Brugge.