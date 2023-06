Oud-Rode Duivel Maarten Martens promoveert tot assistent bij AZ

AZ eindigde dit seizoen op de 4e plaats in Nederland. Vanaf volgend seizoen kan hoofdcoach Pascal Jansen rekenen op de hulp van Maarten Martens. Hij wordt T2 in Alkmaar.

"Ik was al langer in gesprek over de rol die ik zou kunnen invullen bij het eerste", zegt Martens in een eerste reactie.

"Het duurde even omdat we met veel belangrijke andere dingen bezig waren, zowel bij het eerste elftal als bij Jong AZ. Dat was voor mij het allerbelangrijkste op dat moment."

"Ik ga zelf veel opsteken van de andere trainers en een meerwaarde proberen te zijn voor hen en de spelersgroep. Ik wil altijd bijleren."

"Daarnaast zal ik meerdere trainingen uitzetten en een rol vervullen in het analyseren van Europese tegenstanders."

Martens speelde een groot deel van zijn carrière bij AZ. In ons land genoot hij zijn opleiding bij Anderlecht. Op het einde van zijn loopbaan droeg hij het shirt van Cercle.