Einde recordreeks voor PSV: jonge Utrecht-Belg smeert scorende Bakayoko en co eerste puntenverlies aan

Het is gebeurd. Voor het eerst dit seizoen heeft PSV punten laten liggen in de Eredivisie. Het begon nochtans goed tegen Utrecht. Al na zeven minuten knikte onze landgenoot Johan Bakayoko de bezoekers op voorsprong, maar net na de rust zorgde een andere Belg - Othmane Boussaid (23) - voor het einde van de recordreeks.

PSV weet weer wat niet winnen is.

Na 17 opeenvolgende overwinningen in de Eredivisie liep de eenzame leider vandaag tegen zijn eerste puntenverlies aan. De schuldige(n): Utrecht en zijn jonge Belg, Othmane Boussaid.

Het begon vanmiddag nochtans uitstekend voor PSV. Al na zeven minuten dook Johan Bakayoko slim op in de eerste zone om de bal met zijn knikker in de verste hoek te deviëren.

Maar deze keer geen walk-over voor Peter Bosz en de zijnen. De machine van PSV sputterde in de zone van de waarheid, waardoor het nooit echt zijn wil kon opleggen aan Utrecht.

Integendeel: de fiere leider had aan de overkant van het veld alle moeite van de wereld om de enthousiaste wingers van de thuisploeg in toom te houden en maakte zo kennis met nóg een jonge en dribbelvaardige Belg in de Eredivisie.



De 23-jarige Othmane Boussaid, geboren in Kortrijk, is een opportunist pur sang en liet zijn kwieke beentjes de vrije loop tegen de fiere leider. Met succes: net na de rust duwde hij de gelijkmaker zuiver binnen.

PSV knutselde nog een slotoffensief in elkaar om zijn recordreeks aan te scherpen, maar écht grote kansen kreeg het niet meer. De teller stopt zo op 17 overwinningen.