Antwerp heeft vervanger Vermeeren beet: jeugdinternational Eliot Matazo wordt gehuurd van Monaco

Op de valreep. Ook Antwerp heeft zich ultiem nog geroerd op Transfer Deadline Day. De Belgische belofte-international Eliot Matazo wordt door de landskampioen tot aan het einde van het seizoen gehuurd van de Franse club AS Monaco, zonder aankoopoptie. Matazo moet de schoenen van de vertrokken Vermeeren proberen te vullen.

Na het vertrek van Arthur Vermeeren moest Antwerp een krater in zijn middenveld opvullen.



Enter: Eliot Matazo, de eerste transfer van The Great Old deze wintermercato.

De 21-jarige Belgische middenvelder wordt tot het einde van het seizoen geleend van Monaco om het Antwerpse middenveld te verstevigen. Niet onbelangrijk: er werd geen aankoopoptie in zijn huurcontract opgenomen.

Matazo komt uit de jeugd van Anderlecht en ging zijn geluk in 2019 beproeven in Monaco. Eerst bij de beloften, maar sinds drie jaar ook bij de hoofdmacht. Zo was onze landgenoot vaak een vaste waarde onder Philippe Clement.

Toch liep zijn progressie in het Prinsdom niet helemaal volgens plan. Dit seizoensbegin zat Matazo vaker dan hem lief was op de bank. En de periode voor nieuwjaar sukkelde de verdedigende middenvelder ook nog eens met een spierblessure.



Kan hij zich in de voetsporen van Vermeeren weer herlanceren?