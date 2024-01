Vandenbempt beantwoordt 5 vragen over transfer Arthur Vermeeren: "Graag een tussenstap gezien"

Het is een beetje vervelend dat het nieuws ietwat voorbarig naar buiten is gekomen. Je onderhandelt natuurlijk graag in de schaduw en niet in de spotlights. Al heb ik nog nooit een belangrijke transfer geweten die pas bekendraakte, als hij helemaal rond was.



Wat mij betreft, kan dat niet het grootste probleem zijn. Het kan natuurlijk zijn dat Arthur Vermeeren het zelf niet ziet zitten. Ik heb gelezen dat hij morgen gaat praten met de club en hij moet er ook nog een akkoord mee vinden.



Als ik Vermeeren was, zou ik nog eens goed informeren of hij wel degelijk heel erg gewild is. Want ik las vanochtend in de Spaanse krant Marca dat hij in beeld is gekomen, omdat El Khannous van Genk en Mats Wieffer van Feyenoord uiteindelijk niet gelukt zijn.

Vandaar misschien dat men het bod ook verhoogd heeft van 12 naar 22 of 27 miljoen, da's om het even nu. Als de club dat bedrag wil betalen, is dat het hoogste dat ze dit seizoen hebben uitgegeven - Griezmann kwam terug van Barcelona voor 20 miljoen - en dan zal het wel zo zijn.