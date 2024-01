Geschikte leermeesters, geen tweede Felix en een coach die smult van inzet: waarom Vermeeren en Atletico matchen

wo 24 januari 2024 07:10

Van de Bosuil naar Wanda Metropolitano? Het transferdossier rond Arthur Vermeeren (18) is de voorbije dagen in een stroomversnelling geraakt en de beloftevolle middenvelder zou eerstdaags tekenen bij de nummer 4 in Spanje. Hoe gunstig is het Madrileense klimaat tegenwoordig voor een type als Vermeeren? Commentator Michael Van Vaerenbergh maakt de inschatting.

De voorbije dagen was er volgens de geruchtenmolen sprake van Madrileense interesse voor Bilal el Khannous en Arthur Vermeeren. Of het Genkse goudhaantje nog naar de Madrileense hoofdstad verhuist, valt af te wachten, maar donderdag zou Vermeeren zijn akkoord met Atletico Madrid finaliseren. "Vermeeren stond wel op de radar van meerdere ploegen in La Liga", weet commentator Michael Van Vaerenbergh. "Daar zullen zijn matchen tegen FC Barcelona in de Champions League zonder twijfel veel mee te maken hebben." "Toen was er vooral sprake van interesse van Barça, maar iedereen weet dat ze daar geen centen op overschot hebben." "En eigenlijk zit ook Atletico een beetje op droog zaad, maar ik veronderstel dat ze deze deal zullen bekostigen dankzij enkele transfers die nog op til zijn."

Iemand als Koke kan met zijn ervaring en vista een groot voorbeeld zijn voor Vermeeren, maar ik ben dus vooral benieuwd naar welke positie is weggelegd voor hem. Michael Van Vaerenbergh

Geen onbelangrijke mogelijke vertrekker is Rodrigo De Paul. "Want de concurrentie op het middenveld is best groot", stipt Van Vaerenbergh aan. "Je hebt ook nog Koke, Marcos Llorente, Pablo Barrios, ..." "Barrios keert terug uit blessure, maar eigenlijk haalt Atletico met Vermeeren hetzelfde type. Of misschien de betere versie." "Het grote voordeel van Arthur is dat hij op de drie posities als (centrale) middenvelder kan spelen. Tegen Barcelona schitterde hij als meest vooruitgeschoven pion, enkele dagen erna stond hij weer een rijtje lager." "Ook op de positie van Antoine Griezmann kan hij uit de voeten. De Fransman is een spits, maar zwerft meer centraal als nummer 10. Van zulke ervaren figuren kan Vermeeren zoveel leren." "Ook iemand als Koke kan met zijn ervaring en vista een groot voorbeeld zijn voor Vermeeren, maar ik ben dus vooral benieuwd naar welke positie is weggelegd voor hem." "Ik hoop gewoon dat Vermeeren geen kopie wordt van Llorente, die is uitgegroeid tot een wingback met 7 longen. Vermeeren heeft veel meer in zijn mars."

Niet zo broos als Felix

Antwerp wilde graag dat zijn nieuwe werkgever Arthur Vermeeren nog enkele maanden in België zou laten voetballen, maar dat staat niet in het scenario van de huidige Spaanse nummer 4. Zegt dat iets over de onmiddellijke speelkansen van het toptalent? Van Vaerenbergh: "Diego Simeone heeft als speler dezelfde opleiding gehad en heeft het voor zo'n voetballer met veel loopvermogen, iemand die inzet toont." "Hij weet dat hij kwaliteiten heeft om snel het verschil te maken. Ik sluit snelle speeltijd dus niet helemaal uit."

Voor Diego Simeone telt één ding: inzet en nog eens inzet. Daarom heeft hij een oogje laten vallen op Arthur Vermeeren. Michael Van Vaerenbergh

Hoe moeten we dan kijken naar de reputatie van Atletico? De speelstijl komt straks aan bod, maar hoe welkom zijn goudklompjes als Vermeeren? Joao Felix, dat andere toptalent, kon niet aarden onder de veeleisende Simeone en wordt verhuurd aan Barcelona. "Klopt, maar Felix is een zeer specifiek geval", nuanceert de commentator. "Ook bij Barça hebben ze stilaan hetzelfde gevoel als bij Atletico en dat is te wijten aan de persoonlijkheid van Felix." "Hij heeft enorm veel bevestiging nodig, is mentaal heel broos en is misschien wat naast zijn schoenen gaan lopen." "Dat laatste zal je bij Vermeeren, uitermate nuchter, niet zien. Daarom heeft Simeone ook een oogje op hem laten vallen. Voor de Argentijn telt één ding: inzet en nog eens inzet." "Hard werken, die vechtersmentaliteit en in de duels gaan: die zaken kan Vermeeren nog meer ontwikkelen. Daarom vind ik het een goeie keuze, al blijft het wel een andere cultuur en is dit Europese top."

Cholo-taka

Zo sporen we automatisch tot bij het tweede cliché. Zal Vermeeren in Spanje mee in de loopgraven moeten duiken onder Simeone? "Dat gebeurt inderdaad nog, zeker op verplaatsing. Dan speelt Simeone soms de angsthaas tegen een beter voetballend elftal." "Maar thuis spelen ze echt mooi voetbal. Cholo-taka wordt het genoemd, de vechtvoetbalvariant van tika-taka met de bijnaam van Simeone." "Bij vlagen doen ze je dan aan City denken met een hoofdrol voor Griezmann, weer op zijn beste niveau." "Maar beginnen met één opdracht aan de match - je ingraven en de nul houden, dat ligt compleet achter ons. Simeone is flexibeler, al zie je toch weer dat beton als het nodig is." "Dat zal zeker in zijn DNA blijven, maar ook dat geniepige zal van Vermeeren een meer complete voetballer maken." "Voor de titel zal hij dit jaar niet meer spelen, maar de druk is ook bij Atletico enorm aanwezig. Het zal er altijd werkendag zijn."