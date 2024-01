Toptransfer op til voor Arthur Vermeeren: Antwerp dicht bij akkoord met Atletico Madrid

De vraag was al een poosje niet meer óf Arthur Vermeeren Antwerp zou verlaten, maar wel wanneer.

De regerende kampioen had gehoopt om zijn goudhaantje tot het einde van het seizoen op de Bosuil te houden, maar met een erg nadrukkelijke flirt van Atlético Madrid is de transfer plots in een stroomversnelling terechtgekomen.

Onder meer HLN en Het Nieuwsblad melden dat er een akkoord is. Volgens onze informatie is de deal nog niet volledig rond, maar ontbreken enkel de laatste punten en komma's nog.

Volgens diverse bronnen vangt de Great Old straks minstens 25 miljoen voor de transfer van Vermeeren, die bij Atlético een ploegmaat kan worden van Axel Witsel.

Benieuwd of het toptalent zijn afscheidsduel voor Antwerp al gespeeld heeft. Morgenavond komt de bekerhouder in actie in de kwartfinale van de Croky Cup tegen OH Leuven.

Met of zonder Vermeeren? Dat is nu de vraag.



De verwachting is dat de 18-jarige Rode Duivel nog deze week op het vliegtuig richting Madrid zal stappen om zijn toptransfer af te ronden.