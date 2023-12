"We gaan Arthur Vermeeren niet aan eender welke club verkopen om toch maar te kunnen cashen"

Wat een verschil kan 1 wedstrijd maken! De CL-campagne van Antwerp leek een lange treurmars te worden, maar door de stuntzege tegen Barcelona kregen we toch een glorieus eindakkoord. Algemeen directeur Sven Jaecques trekt een dag later conclusies uit de eerste proeverij van Antwerp op het kampioenenbal.

Sven Jaecques geniet een dag later nog altijd na van de stuntzege van zijn Antwerp tegen Barcelona. "Al is het ook de taak van een algemeen directeur om als het goed gaat niet te veel mee te gaan in de hoogte, net als ik niet wil meegaan in de diepte als het minder goed gaat."

"De prestatie is wel enorm. Het was van 1989 geleden dat een Belgische club Barcelona had verslagen. Bovendien hebben we de 0 op 18 vermeden. En we verdienden het om te winnen."

"Als we nu terugkijken op onze campagne in de Champions League, dan vind ik die geslaagd. We hebben ons getoond en zijn - op de match tegen Barcelona na - nooit weggespeeld."

"Het is de volgende stap om ook in het buitenland wat meer naamsbekendheid te krijgen en dat helpt dan weer om spelers te halen of te houden."

Financieel was het ook een voltreffer. "Voor die zege krijgen we een kleine 3 miljoen. Met de start- en tv-gelden erbij komen we op zo'n 20 miljoen euro inkomsten, toch een significant bedrag voor een Belgische club. Je moet daar wel nog de uitgaven tegenover zetten, zoals reizen, hotels en premies."