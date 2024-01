Van Bommel zwaait Arthur Vermeeren vol lof uit: "25 miljoen is een koopje"

do 25 januari 2024 10:36

Na de kwalificatie voor de halve finale van de beker heeft Antwerp-coach Mark van Bommel aanstaand vertrekker Arthur Vermeeren fel bewierookt. De Nederlander noemde de youngster "een koopje" voor Atletico, dat er met Antwerp uit is. Vermeeren zelf moet nog beslissen: "Maar zijn keuze is de beste keuze."

Eerst moest Van Bommel natuurlijk iets zeggen over de met 2-3 gewonnen match. "Ik ben heel tevreden over de manier waarop we gewonnen hebben in een situatie waarin we Arthur niet konden laten spelen én we na 1 minuut al 1-0 achterstonden."



"We zijn daar rustig mee omgegaan en zijn goed blijven voetballen. We maken in de eerste helft 2 goeie goals. Op het eind maken we het onszelf nog ontzettend moeilijk, terwijl je eigenlijk de controle over de wedstrijd hebt. Op het einde was het overleven en dat hebben we gedaan."



Daarna ging het over de transfer van Vermeeren, die in Leuven op de bank zat als materiaalman om geen risico's te nemen voor de aankomende deal.



Wat vindt de Nederlander van de centen die Atletico wil betalen, gaande van 22 tot 27 miljoen euro.



Van Bommel hield zich op de vlakte: "Ik kan bedragen de lucht ingooien, maar het zijn de clubs die moeten beslissen. Als Antwerp tevreden is, is het tevreden."

Arthur is een topspeler. Ik denk dat je over een paar jaar niet weet wat je ziet, als je hem ziet spelen op het niveau waar hij nu naartoe gaat. Mark van Bommel

Persoonlijk schat de Nederlander zijn goudhaantje hoog in. "Voor mij heeft Arthur ontzettend veel waarde. Als je ziet waar hij vandaag komt. Anderhalf jaar geleden laat je hem spelen tegen Beveren in de beker en tegen Brugge in de basis."



"Als je dan na het WK ziet hoe zichzelf ontwikkeld heeft, is dat als trainer een genot om mee te werken. Hij heeft heel veel van nature en heeft zichzelf beter gemaakt."



"In elke training en elke wedstrijd herkent hij situaties nog sneller. Ik vind het zonde dat hij bij ons weggaat, maar dat zijn de wetten van het topvoetbal."



Waarna een lofzang volgt over de 18-jarige kersverse Rode Duivel: "Hij staat altijd goed, kan de bal altijd verwerken, ziet het en kan het uitvoeren. Ik kan nog wel even blijven doorgaan over zijn kwaliteiten, maar Arthur is echt een topspeler."



Zijn coach voorspelt hem een mooie toekomst: "Ik denk dat je over een paar jaar niet weet wat je ziet, als je hem ziet spelen op het niveau waar hij nu naartoe gaat."



"Daarom zeg ik: 25 miljoen vind ik een koopje." Van Bommel vindt niet dat Antwerp te weinig krijgt. "Maar je moet het zo zien: als hij een paar keer op het veld zal staan bij Atletico, zal hij al veel meer waard zijn."



"En dat is net het nadelige van een kleine club. Dat je Pacho, Gaston en Arthur moet verkopen... Dat is jammer, stel je eens voor dat je dat team 2 à 3 jaar bij elkaar kan houden."

"Als Arthur voor Atletico kiest, is dat de beste keuze"

De clubs zijn eruit, maar de speler nog niet. "Ik heb er met Arthur over gesproken. Ik heb hem gezegd: "Wat je ook kiest, jouw keuze is de beste." Hij moet informatie inwinnen over tal van vragen, zich niet laten beïnvloeden en zelf de beslissing nemen. Als hij naar Atletico gaat, is dat zijn keuze en de beste keuze."



Van Bommel beseft trouwens dat Antwerp geen club is die bedragen zoals deze kan weigeren. "Dat is wel waar je naartoe wil, maar dat is een kwestie van jaren."



"Ik heb een tijdje geleden gezegd dat wij geen topclub zijn. We hebben vorig jaar wel als een topclub gespeeld. Als topclub speel je elk jaar voor het kampioenschap, maar zover zijn we niet. Dat heeft tijd nodig."



"Misschien ging het vorig jaar wat snel, maar beter zo dan te traag. Maar het wordt wel steeds moeilijker om het niveau vast te houden, als je je beste spelers verkoopt."



"Het is een feit dat je zonder Arthur minder bent. Die status heeft hij al. Je kan wel iemand anders op zijn positie zetten, maar in zijn specifieke manier van voetballen is hij uitzonderlijk."



Met het vertrek van Vermeeren kijken Van Bommel en Antwerp uit naar versterking. De Nederlander ziet op dat vlak alvast een extra troef. "We hebben het voordeel dat het EK eraan komt. Grote spelers die minder spelen bij hun club, staan misschien wel open voor een verhuur in de wetenschap dat wij een plekje open hebben."