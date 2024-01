Geen supporters in Europese thuismatch van Gent tegen Maccabi Haifa: "Kunnen veiligheid niet garanderen"

De wedstrijd in de Conference League tussen AA Gent en Maccabi Haifa zal achter gesloten deuren gespeeld moeten worden. De veiligheidsdiensten vinden het risico te groot om met supporters te spelen, gezien de oorlog tussen Israël en Hamas.

"Het stadsbestuur had al verschillende klachten ontvangen van politiek geëngageerde burgers die vinden dat deze wedstrijd in de huidige context niet kan plaatsvinden", luidt de motivatie van de beslissing.

Op 21 februari ontvangt KAA Gent Maccabi Haifa in de 1/16e finales van de Conference League. Gent zal voor die terugmatch niet kunnen profiteren van het thuisvoordeel. Mathias De Clercq, de burgmeester van Gent, heeft immers beslist op advies van de politie geen supporters toe te laten.

Het stadsbestuur en de politie laten weten dat het ook niet mogelijk is om "waterdichte garanties te bieden voor de veiligheid van de supporters". "Bij een bommelding zou het volledige stadion ontruimd moeten worden, wat voor veel onrust en ontevredenheid zou zorgen bij de aanwezigen."

De stad vindt dit geen overtrokken maatregel. "Dat we deze dreigingen ernstig moeten nemen, bewijzen de onlangs verijdelde aanslagen tegen verschillende Joodse doelwitten in Brussel en Antwerpen en de aanslag in Brussel tijdens de interland België-Zweden."

De club zelf kijkt momenteel hoe het de supporters die al tickets hebben gekocht toch vergoed kunnen worden.