BEKIJK: Eerste 9-darter, eerste proftitel: Luke Littler schrijft nog meer geschiedenis in Bahrein

Dartssensatie Luke Littler heeft op de Bahrein Masters nog eens bewezen dat zijn vicewereldtitel geen toevalstreffer was. De 16-jarige Brit gooide in de kwartfinales zijn eerste 9-darter op televisie. In de finale troefde hij Michael van Gerwen af voor zijn eerste proftitel.

De nog altijd maar 16-jarige Luke Littler deed in de kwartfinales al de monden openvallen. In zijn eerste leg tegen Nathan Aspinall gooide hij meteen 9 perfecte pijlen. Het is zijn eerste 9-darter in een televisietoernooi.



De vicewereldkampioen zette zo de toon voor een indrukwekkende avond. In de halve finale zette Littler Gerwyn Price, de wereldkampioen van 2021, opzij met 7-3. Daarin gooide hij onder meer de "Big Fish", een check-out van 170.

En ook in de finale was Littler niet af te stoppen. Drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen kon tot 5-5 gelijke tred houden, maar moest dan het hoofd buigen voor "The Nuke".

Littler heeft zo op 16-jarige leeftijd - over twee dagen wordt hij 17 - zijn eerste titel bij de profs beet. De eerste van vele?