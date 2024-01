Peter Vandenbempt onthult zijn keuzes voor de Gouden Schoen: "Stemmen uit sympathie, dat doe ik niet"

do 18 januari 2024 18:43

Wordt het topfavoriet Toby Alderweireld of toch maar een outsider? Vanavond rond 23 uur kennen we de winnaar van de 70e Gouden Schoen. Commentator Peter Vandenbempt was stemgerechtigd in de mannencategorieën en onthult voor ons zijn keuzes. "Een stem uit sympathie, dat doe ik niet."

Vanavond wordt voor de 70e keer de Gouden Schoen uitgereikt aan de beste speler in de Belgische competitie van het voorbije kalenderjaar. VRT-commentator Peter Vandenbempt is een van de sportjournalisten die een stembiljet mochten indienen. "De Gouden Schoen wordt geschonken aan een speler die in een kalenderjaar goed presteert, waardoor iemand die over een heel seizoen sterk presteert misschien niet in aanmerking komt", steekt Vandenbempt van wal. "Daar is al 70 jaar discussie over." "Want heel veel goede voetballers vertrekken op het eind van een seizoen, en komen zo vaak dus niet in aanmerking. Zo dreigt bijvoorbeeld Arthur Vermeeren nooit de Gouden Schoen te zullen winnen."

Antwerpen-aanvoerder Toby Alderweireld bleef zijn geliefde 'Great Old' na vorig seizoen trouw en is vanavond de topfavoriet. Ook voor Vandenbempt?

"Voor Alderweireld zou de trofee de bevestiging zijn dat hij de juiste keuze heeft gemaakt om naar België terug te keren. Net zoals Jan Vertonghen en Simon Mignolet dat bij Anderlecht en Club Brugge ook hebben gedaan. En dat is toch in contrast met de vele andere Duivels die zonder succes naar ons land terugkeerden."

"Alderweireld is een beetje een atypische vedette. Hij zou de eerste verdediger in twintig jaar zijn, sinds Vincent Kompany in 2004, die toen aan het begin van zijn carrière stond."

"Het zou voor hem de bekroning van een grote carrière zijn, maar daar hou ik zelf geen rekening mee. Een stem uit sympathie, dat doe ik niet. Ik ben daar vrij klinisch in en stem gewoon op de spelers die ik in de competitiehelften de beste vond."

De keuzes van Peter Vandenbempt:

EERSTE STEMRONDE Gouden Schoen Teddy Teuma Mike Trésor Toby Alderweireld Belofte Arthur Vermeeren Bart Verbruggen Gift Orban Keeper Jean Butez Bart Verbruggen Maarten Vandevoordt Trainer Mark van Bommel Wouter Vrancken Miron Muslic Beste Belg in het buitenland Kevin De Bruyne Thibaut Courtois Loïs Openda

TWEEDE STEMRONDE Gouden Schoen Cameron Puertas Arthur Vermeeren

Mohamed Amoura Belofte Arthur Vermeeren Bilal El Khannouss Malick Fofana Keeper Arnaud Bodart Maarten Vandevoordt Anthony Moris Trainer Alexander Blessin Hein Vanhaezebrouck Miron Muslic Beste Belg in het buitenland Jérémy Doku Loïs Openda Johan Bakayoko