Een opvallende twist, veel favorieten bij Antwerp en toch weer een verrassing? Dit moet u weten over de Gouden Schoen

De Belgische voetbalwereld trekt straks weer zijn mooiste outfit aan. Vanavond vindt de 70e editie van de Gouden Schoen plaats. Wordt dat één groot Antwerp-feest? Of zorgt een opmerkelijke primeur bij de stemming voor een twist? En krijgen we opnieuw een verrassende laureate bij de vrouwen? Een vooruitblik.

Wie past de Gouden Schoen dit jaar? Na het wonderjaar van Anwerp kijkt iedereen richting aanvoerder Toby Alderweireld, die door elke kenner als dé topfavoriet naar voren geschoven wordt. Zijn ploegmaat Arthur Vermeeren behoort tot een select kransje met outsiders. Het toptalent zal net als Andreas Skov Olsen (Club Brugge), Mohamed Amoura (Union) en Jan Vertonghen (Anderlecht) vaak ingevuld zijn op de stemformulieren.

Een bijzonder opvallende twist dit jaar: voor het eerst in de geschiedenis van de Gouden Schoen beslissen fans/kijkers mee over de laureaat. Een vakjury van erkende sportjournalisten, voetbalprominenten, trainers, scheidsrechters en niet meer als speler actieve oud-winnaars kiest in twee stembeurten de 3 genomineerden voor de Gouden Schoen bij de mannen en de vrouwen. Bovenop de behaalde punten van de vakjury zal het publiek tijdens de liveshow nog 20% punten kunnen toekennen aan de drie genomineerden via de app van de organiserende krant.

Gouden Schoen vrouwen: weer een verrassende winnares?

Al enkele jaren presenteert de Gouden Schoen bij de vrouwen zich als meest onvoorspelbare trofee. Zo troefde doelvrouw Nicky Evrard vorig jaar verrassend topfavoriete Tessa Wullaert af. Wint de recordschutster nu wel haar vierde Gouden Schoen? Of wint bijvoorbeeld Everton-middenvelder Justine Vanhaevermaet haar eerste? In tegenstelling tot bij de mannen kan er gestemd worden op Belgische speelsters actief in binnen- én buitenland, maar ook op buitenlandse speelsters in de Belgische competitie. Voor het eerst werd er bij de vrouwen trouwens gestemd in twee rondes.

Beste Belg in het buitenland: Krijgt De Bruyne dan toch een Gouden Schoen?

Geen fragiel trofeetje meer, maar wel een echte Gouden Schoen. De award voor de Beste Belg in het buitenland kreeg dit jaar een upgrade van de organisatie. Noblesse oblige. Want net zoals de voorgaande jaren zal het een grote naam zijn die op de erelijst komt. Romelu Lukaku, die de vorige twee keren won, staat dit keer wel niet bij de drie supergenomineerden. Kevin De Bruyne is dankzij de treble met Manchester City topfavoriet, ondanks zijn lange afwezigheid . Zijn ploegmaat Jeremy Doku is een te duchten concurrent door zijn flitsende start in de Premier League. Als laatste maakt doelpuntenmachine Loïs Openda (RB Leipzig) kans op de bekroning



Kevin De Bruyne won bij Racing Genk nooit een Gouden Schoen, lukt hem dat als speler van Manchester City wel?

Trainer van het Jaar: Van Bommel grootste kanshebber

Is er nog een plekje over in de prijzenkast van Mark van Bommel? De succescoach van Antwerp is dé grote favoriet voor Coach van het Jaar. Zeker omdat Union-collega's Karel Geraerts en Alexander Blessin allebei maar één stemronde langs de lijn stonden. Of kunnen mannen als Wouter Vrancken (Genk), Hein Vanhaezebrouck (KAA Gent) en Miron Muslic (Cercle Brugge) voor een stunt zorgen?

Belofte van het jaar: Vermeeren kan Antwerp-feest compleet maken

Voor de grootste kanshebber op de prijs Belofte van het Jaar moeten we toch weer naar de Bosuil.

Want zeg nu zelf: niemand kon in 2023 toch om de indrukwekkende ontbolstering van Arthur Vermeeren heen? Kampioenenmaker, Rode Duivel en zelfs kapitein in de Champions League. Met Bilal El Khannouss, Malick Fofana, Antonio Nusa en Gift Orban stonden er nog wel heel wat jonge parels op de nominatielijst.

Doelman van het Jaar: Spannendste nevencategorie