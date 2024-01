Nieuwe dreun voor Egypte na blessure bij Mo Salah, Denis Odoi geeft assist in gelijkspel

Egypte en Ghana zitten allesbehalve in een zetel op de Afrika Cup. Egypte verloor sterspeler Mo Salah en schiet niet veel op met het tweede gelijkspel in de groepsfase. Ook voor Ghana is de draw geen boost na de nederlaag op de openingsspeeldag. Denis Odoi droeg wel zijn steentje bij.

Egypte was met een draw aan de Afrika Cup begonnen, bij Ghana stond er nog meer druk op de ketel na een nederlaag tegen Kaapverdië.

Mohamed Salah zou zijn land alleszins niet kunnen helpen. Kort voor de rust greep hij naar zijn dij en de vedette van Liverpool moest geblesseerd naar de kant.

Amper 53 seconden later, net voor het rustsignaal, tekende Mohammed Kudus voor een nieuwe ijskoude douche.

De gelijkmaker van Egypte werd kort na de pauze afgekeurd, maar 20 minuten voor tijd klaarde de hemel toch een klein beetje op dankzij Omar Marmoush.

Niet voor lang, want amper 2 minuten later was Kudus weer de beul met dienst. De assist was van Denis Odoi.

Plots sloeg de vlam helemaal in de pan met een 3e goal in 5 minuten: Mostafa Mohamed bracht zevenvoudig winnaar Egypte nogmaals langszij.

Die 2-2 was ook het eindverdict, een puntendeling die beide landen weinig comfort biedt.