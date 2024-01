De magie van de Afrika Cup volgens een ancien en debutant: "Nog belangrijker dan de Wereldbeker"

vr 12 januari 2024 16:01

Zaterdagavond gaat in Ivoorkust de 34e editie van de Afrika Cup van start. Als ex-winnaar weet Hugo Broos wat hem te wachten staat, bij Ghana debuteert Denis Odoi op het Afrikaanse kampioenschap. Sporza Daily snuift aan de vooravond de sfeer op met het duo.

Gastland Ivoorkust opent zaterdagavond de Afrika Cup tegen Guinee-Bissau. Wie het Afrikaanse voetbalfeest wint, ontdekken we op 11 februari. De laureaten zullen zonder twijfel volkshelden worden, een gevoel dat Hugo Broos (71) aan den lijve heeft ondervonden na zijn eindzege met Kameroen in 2017. "Men heeft in Afrika enorm veel respect voor je als je de Afrika Cup hebt gewonnen", voelt Broos nog altijd. "In Kameroen ben ik nog steeds onsterfelijk. Als nuchtere Belgen kunnen we daar misschien nog iets van leren." Broos is intussen bondscoach van Zuid-Afrika. Hij beseft dat zo'n kunstje herhalen allerminst evident wordt. "Ik weet wat me te wachten staat en de druk zal enorm zijn. We zouden heel tevreden zijn mochten we de halve finale halen, maar het gaat eerst om de groepsfase. Daar moet je door en dan zou het al geslaagd zijn." "Is dat niet het geval, dan is het een ramp. En dan weet ik dat mijn job in gevaar is. Nog meer dan dat dat hier in Europa het geval zou zijn."

Hugo Broos als eindwinnaar van de Afrika Cup met Kameroen.

Moeilijke groepsfase

Voor Hugo Broos is de Afrika Cup bekend terrein, Denis Odoi (35) begint aan een ontdekkingsreis. Hij is sinds 2022 international bij Ghana. Odoi nam in 2022 deel aan het WK in Qatar, maar de verdediger van Club Brugge weet dat de verwachtingen voor de Black Stars de komende weken veel hoger liggen. Odoi: "Ghana heeft de Afrika Cup al 4 keer gewonnen en is een van de grote voetballanden in Afrika. In de vorige editie gingen we eruit in de groepsfase en dus willen we nu eerherstel." "De intensiteit en de beleving van de Afrika Cup door de Afrikanen is enorm", vult Broos aan. "Voor hen is dat nog belangrijker dan de Wereldbeker. Dat hoor je ook bij spelers, zeker bij ex-winnsars. Dat valt voor hen met niets te vergelijken." "De intensiteit waarmee de wedstrijden gespeeld worden, was voor mij ook een grote verrassing. Zeker in de groepsfase." "Daar ga je echt tot op de limiet. Er wordt gevochten voor elke meter tot de laatste seconde. Net daarom is die groepsfase zo lastig."

Denis Odoi in het shirt van Ghana.

Misnoegde clubs

De Afrika Cup valt weer middenin het Europese voetbalseizoen. Dat was niet het originele plan, maar door het regenseizoen in Ivoorkust moest er uitgeweken worden naar januari en februari. Het tijdstip is natuurlijk een doorn in het oog van de clubs die nu hun spelers moeten afstaan. Hugo Broos heeft al aan beide kanten gestaan, maar benadrukt dat een toernooi in élke maand de vermoeidheid zal opstapelen. "Je voetbalt op een toernooi om de drie 3 dagen. Dat is vermoeiend en je moet ook reizen. Bovendien rust er veel druk op de spelers vanuit het thuisland. Dat brengt ook mentale vermoeidheid met zich mee." "Maar het is inderdaad een extra belasting, want na het toernooi keer je terug naar je club en begin je weer. En in welke staat belanden die spelers weer bij hun club?" "De regels zijn verbeterd, want vroeger waren spelers soms pas 14 dagen na het einde van de Afrika Cup terug. Maar je bent wellicht sowieso je speler voor 2 maanden kwijt." "Ik begrijp dat de clubs dat jammer vinden, maar je kunt moeilijk een toernooi organiseren in de zomermaanden in Afrika. Dan is de temperatuur hels", vult Denis Odoi aan.

Liverpool mist Mo Salah.

"Geen uitgesproken favoriet"

Wanneer Denis Odoi weer in Brugge landt, hangt af van hoe zijn Ghana presteert. Odoi speelt in de poulefase tegen Egypte, Mozambique en Kaapverdië. "We concentreren ons op de groepsfase, daarna zien we wel." Egypte was in de laatste drie edities twee keer finalist. "Het is een gevaarlijke outsider, maar ik weet niet wie nu de echte favoriet is." "Senegal misschien door hun sterk WK, Ivoorkust als thuisland, Nigeria heeft veel kwaliteit. Er zijn een aantal landen zonder uitgesproken favoriet."