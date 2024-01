Eerste stunt op Afrika Cup: Kaapverdië verrast het Ghana van Denis Odoi en Joseph Paintsil

zo 14 januari 2024 23:46

Het Ghana van Denis Odoi is met een valse noot aan de Afrika Cup begonnen. Het leed een dramatische nederlaag tegen Kaapverdië na een tegengoal in de extra tijd (2-1). Eerder op de dag konden ook Nigeria en Egypte niet winnen.

Kaapverdië heeft voor de eerste echte stunt van de Afrika Cup gezorgd. Het kwam vroeg in de wedstrijd op voorsprong na een rebound van Jamiro Monteiro en Ghana zag de gelijkmaker van Majeed Ashimeru (Anderlecht) afgekeurd worden door de VAR. Ghana kon na de rust wel gelijkmaken dankzij Alexander Djiku. De gelijkmaker gaf Denis Odoi en zijn ploegmaats moed en Joseph Paintsil (Racing Genk) miste maar net de 2-1. In de extra tijd viel de hemel dan op het hoofd van de Ghanezen. Mistasten in de verdediging werd afgestraft door Garry Rodrigues. Zijn goal zorgde voor uitzinnige taferelen toen hij de zege ging vieren met de fans in de tribune.

Salah moet Egypte behoeden voor nederlaag

Eerder vandaag in groep B vermeed recordkampioen Egypte een blamage tegen Mozambique. Liverpool-smaakmaker Mohamed Salah liet zich al na twee minuten gelden met een assist voor Mostafa Mohamed, maar Mozambique ging via Witi (55') en Clesio Bauque (58') in de tweede helft in drie minuten op en over de Egyptenaren. Diep in de extra tijd redde Salah de eer van de zevenvoudige kampioen. Ex-Anderlecht-aanvaller Trezeguet werd even voorbij het uur gewisseld, bij Mozambique bleef Oostende-middenvelder Alfons Amade wel negentig minuten tussen de lijnen.

Ook Nigeria kan zijn openingsmatch niet winnen

Nigeria heeft zondag zijn eerste wedstrijd op de Africa Cup niet kunnen afsluiten met een overwinning. De Nigerianen, die in Ivoorkust als een van de topfavorieten gelden, bleven in het Stade Olympique Alassane Ouattara in Abidjan tegen Equatoriaal Guinea steken op een 1-1 gelijkspel. Ex-Charleroi-spits Victor Osimhen wiste voor Nigeria de openingsgoal van Iban Salvador uit, maar de topfavoriet vergat door te gaan op dat elan. Antwerp-middenvelder Alhassan Yusuf kreeg een basisplaats, maar werd net als Moses Simon (ex-Gent) met nog twintig minuten op de klok gewisseld. Paul Onuachu (ex-Genk) viel in blessuretijd in, Club-middenvelder Raphael Onyedika kwam helemaal niet in actie.