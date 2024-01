Gastland Ivoorkust opent Afrika Cup met winst tegen Guinee-Bissau

Veel tijd om na te genieten van de openingsceremonie kregen de toeschouwers in de Ivoriaanse hoofdstad Abidjan niet. Na amper 4 minuten bracht Seko Fofana de thuisfans in extase door de bal staalhard in het net te hameren.



Fofana, een ploegmaat van Cristiano Ronaldo bij Al-Nassr, had de smaak te pakken en ging op zoek naar zijn tweede goal. Doelman Ouparine Djoco van Guinee-Bissau, die zijn brood verdient bij Francs-Borains, dook het gevaarlijke schot uit de hoek.

Na de rust moest Djoco zich toch nog een tweede keer gewonnen geven. Jean-Philippe Krasso prikte iets voor het uur de 2-0 op het bord, tot groot jolijt van de Ivoriaanse supporters.

Guinee-Bissau, dat Zinho Gano 90 minuten op de bank hield, had vervolgens te weinig kwaliteit in huis om Ivoorkust nog te verontrusten.

Prima start dus voor Ivoorkust, dat het in de poulefase ook nog moet opnemen tegen Equatoriaal Guinea en Nigeria.