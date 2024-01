Red Lions spelen vrijdag halve finale tegen Zuid-Korea: "We moeten strak staan"

wo 17 januari 2024 19:03

Opdracht volbracht voor de Red Lions. Met 9 op 9 zijn ze groepswinnaar op het olympisch kwalificatietoernooi en vrijdagnamiddag wacht een eerste matchbal richting de Spelen. "We zijn waar we willen staan, maar alles moet nog gebeuren."

Met een 12-0-zege tegen Oekraïne werd de foutloze groepsfase afgesloten. "De manier waarop was belangrijk", reageerde Florent Van Aubel. "We waren nog meer altruïstisch dan anders." "Tegen zo'n ploeg is de start altijd moeilijk. Hoe ga je om met de ruimte? Maar als je speelt zoals vandaag, dan is het heel positief." "Het verloopt volgens plan", zegt Van Aubel over de route naar Parijs. "De halve finale moeten we winnen. Daarvoor zijn we hier." Zuid-Korea wacht vrijdag op de Red Lions. "We hebben onlangs tegen hen geoefend en we wonnen met 3-1. Op het WK klopten we hen met 5-2." "Zuid-Korea is een jonge ploeg met een paar ervaren spelers. Ik denk dat we favoriet zijn, maar we mogen hen niet onderschatten."

"We hebben goeie kaarten"

"Na 3 wedstrijden zijn we waar we willen staan", stelde ook Felix Denayer tevreden vast. "En vrijdag is moneytime." "Het lijkt soms evident en sommigen zien ons al in Parijs, maar alles moet nog gebeuren." "We hebben goeie kaarten voor de halve finale. Zuid-Korea is technisch sterk, maar we bereiden ons goed voor." "Hopelijk hebben we vrijdag al ons ticket. Je zet alles opzij in je leven voor de Spelen en vrijdag hebben we een eerste kans."

"Groep zal de druk vrijdag voelen"

"Ik was meer tevreden over de eerste twee wedstrijden", was bondscoach Michel van den Heuvel een tikkeltje kritisch. "Maar vrijdag moeten we strak staan. We hebben Zuid-Korea al vaker gezien en ze hebben dezelfde drive voor Parijs." "Onze match op het WK is het belangrijkste meetmoment. We weten dat deze groep druk nodig heeft om echt goed te spelen en die druk zullen we vrijdag voelen."