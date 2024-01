Spaanse motorrijder overleden na zware valpartij in Dakar-rally

De Spaanse motorrijder Carles Falcon is overleden na zijn valpartij in de tweede etappe van de Dakar-rally in Saudi-Arabië. Hij was nog maar bezig aan zijn tweede editie.

De 45-jarige Falcon kwam op 7 januari ten val tijdens de tweede rit van de woestijnrace, die plaatsvindt in Saudi-Arabië. Hij liep daarbij een gebroken nekwervel en een hersenoedeem op.

De onfortuinlijke Spanjaard werd na zijn crash per helikopter naar het ziekenhuis van Al-Duwadimi overgebracht. Vervolgens werd hij geopereerd in Riyad, maar vandaag is Falcon overleden aan zijn verwondingen.

"Het medische team heeft bevestigd dat de hersenschade opgelopen bij de hartstilstand na de crash onherstelbare schade heeft veroorzaakt", stelt zijn team TwinTrail Racing.

"Carles was een vrolijk persoon, die alles in het leven met passie deed. Dat gold vooral voor motoren. Hij heeft ons verlaten terwijl hij iets aan het doen was waar hij van droomde. We willen zijn lach en de blijdschap die hij anderen gaf, herinneren."

Falcon nam voor de tweede keer deel aan de Dakar. In 2022 werd hij 68e in de eindstand.

Falcon is de 33e deelnemer die tijdens de Dakarrally om het leven komt sinds de eerste editie in 1979. Er kwamen ook al 46 toeschouwers en omstaanders om het leven.