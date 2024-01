Geen zorgeloze tiende verjaardag: duwt de Formule E zichzelf naar de uitgang door identiteitscrisis?

Dejonghe: "Het is zelfs niet helemaal duidelijk wie de échte baas is. Alejandro Agag - de oprichter - heeft zich op andere dingen gericht, zoals Extreme E en bootraces."

Onbetrouwbaarheid van de auto's, inconsistenties in de kalender en zelfs onduidelijke richtlijnen op en naast het circuit. A recipe for disaster.

"Het zit in een identiteitscrisis de afgelopen jaren", vertelt Sam Dejonghe, die vier jaar plaatsnam in de bolides.

Spanjaard Alejandro Agag is zijn interesse in de Formule E kwijt.

"Die belofte is het niet nagekomen om budgetoorlogen zoals in de Formule 1 te vermijden. Daardoor konden grote constructeurs geen bevindingen uit de sport gebruiken voor de commerciële markt."

Waar de elektrische variant op vier wielen wel vaak in uitblonk: spektakelwaarde.

Scheuren voorbij monumenten, crashes in dunne straten en een opvolging van technische bochten: een plezier voor zowel rijders als kijkers. Dat is de jongste jaren weggeëbd.

"Ooit reden we over een dun laagje asfalt bovenop kasseien op een boogscheut van de Eiffeltoren", mijmert Dejonghe. "Nu blijven er niet veel stratencircuits over en verhuist de sport naar ingekorte racecircuits of parkings ver buiten de stad."

"Dan verlies je toch je eigenheid."