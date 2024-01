Na meer dan 20 jaar nog eens Belgisch dagsucces in de Dakar Rally: Guillaume de Mévius wint de opener

Guillaume de Mévius en Xavier Pansieri (Toyota Hilux) hebben de eerste Dakar-etappe bij de wagens gewonnen. Onze landgenoot had een voorsprong van 1'44" op eerste achtervolger Carlos Sainz (Audi).

Guillaume de Mévius neemt voor de derde keer deel aan de Dakar. Vorig jaar eindigde hij als derde bij de SSV's. De Mévius debuteert dit jaar met een Toyota op het hoogste niveau en wint meteen de eerste etappe van de wedstrijd.

Een Belg die een etappe in de Dakar wint, is geleden van 18 januari 2003. Toen won Stéphane Henrard (VW) de zestiende etappe die eindigde in Sharm El Sheikh.

De Mévius treedt in de voetsporen van zijn vader die in 2002 drie etappes won.

De Mévius is ook de eerste privérijder die sinds 2021 een Dakar-etappe weet te winnen. Toen won Al-Rajhi de elfde etappe met een Toyota van het Belgische Overdrive Racing. Dat is hetzelfde team dat ook vandaag instaat voor het onderhoud van de wagen van De Mévius.

Voor een Belgisch succes bij de copiloten moeten we niet zolang teruggaan. Vorig jaar won Fabian Lurquin, de Belgische copiloot van Sébastien Loeb, zeven etappes.

Gisteren werd al een proloog gereden, maar die telt niet mee voor het klassement. De etappe van vandaag werd overigens even uitgesteld "na een incident met een toeschouwer 200 meter na de startlijn". De persoon werd afgevoerd naar het ziekenhuis.