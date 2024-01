Zizou Bergs opgevist voor hoofdtabel Australian Open en meteen tegenover Tsitsipas

Zizou Bergs (ATP 130) mag dan toch voor de tweede keer in zijn carrière deelnemen aan de Australian Open. Na zijn opgave in de laatste ronde van de kwalificaties werd hij opgevist voor de hoofdtabel.

De verschroeiende hitte speelde Zizou Bergs parten in zijn laatste opdracht in de kwalificaties van de Australian Open. Onze landgenoot gaf na twee sets knokken op in de derde set tegen thuisspeler Dane Sweeny.

"Ik neem afscheid van dit avontuur in tranen", schreef Bergs op Instagram, maar zijn avontuur is dan toch nog niet afgelopen. Omdat de Italiaan Matteo Berrettini, twee jaar geleden nog halvefinalist, moest opgeven met een voetblessure, wordt Bergs opgevist als lucky loser.

De 24-jarige Bergs krijgt er meteen een kraker tegen de verliezende finalist van vorig jaar bovenop: Stefanos Tsitsipas. In 2017 stond Bergs al eens tegenover de Griek en verloor hij met 6-0 en 6-3.

Voor Bergs wordt het zijn tweede deelname aan de Australian Open. Vorig jaar verloor de Limburger bij zijn debuut in de eerste ronde. Ook David Goffin staat op de hoofdtabel van de Australian Open.