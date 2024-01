18-jarige debutant laat Djokovic 4 uur zwoegen in 1e ronde Australian Open

Nog nooit had hij meer dan 3 uur op het terrein gestaan in de 1e ronde van de Australian Open, maar tegen de 18-jarige Dino Prizmic moest Novak Djokovic maar liefst 4 uur zwoegen. Pas het 6e matchpunt was het goede voor de 10-voudige winnaar.

Novak Djokovic verloor sinds 2018 geen match meer op de Australian Open. Daar zou een 18-jarige debutant toch geen verandering in kunnen brengen?

In de eerste set was er in elk geval nog geen vuiltje aan de lucht voor de titelverdediger. Dino Prizmic kon geen breakkans afdwingen, moest zich laten behandelen aan zijn bovenbeen en verloor de eerst set dan ook met 6-2.

In de 2e set toonde de Kroaat evenwel waarom hij vorig jaar Roland Garros won bij de junioren. Hij dwong Djokovic tot een tiebreak en snoepte de Serviër zowaar een set af.

Djokovic werd plots tot het uiterste gedwongen, maar dan komt het beste naar boven in de 24-voudige grandslamwinnaar. Toen Prizmic een 2-0-achterstand ongedaan maakte, pakte Djokovic vervolgens vier spelletjes op een rij om set 3 binnen te halen.

En nog was het verweer van de 18-jarige Kroaat niet gebroken. Prizmic kwam in de 4e set 4-0 achter, maar vocht terug tot 5-4. Pas het zesde matchpunt was uiteindelijk het goede voor de titelverdediger.