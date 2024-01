Goffin raakt als enige Belg door de kwalificaties op Australische hoofdtabel

David Goffin speelt volgende week mee op de Australian Open. De Belg, intussen nummer 111 van de wereld, overleefde ook zijn derde en laatste kwalificatiematch. Zizou Bergs, de andere landgenoot die tot in de derde ronde raakte, moest geblesseerd opgeven.

Het is de eerste keer dat Goffin drie kwalificatierondes overleefd heeft op een grandslamtoernooi en dat na zeven pogingen.

Goffin kan zo op zijn 33e voor de 10e keer deelnemen aan het hoofdtoernooi in Australië. Zijn beste resultaat op de Australian Open is de kwartfinales, in 2017.

Voor Zizou Bergs (ATP-129) was er minder goed nieuws. Hij moest in de derde set tegen thuisspeler Dane Sweeny de strijd staken.