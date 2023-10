Zit het Belgische mannentennis in een dip? Luister naar Sporza Daily

"Golfbewegingen"

"Je kunt in een klein tennisland als België niet verwachten dat je aan de lopende band toptennissers produceert. Spelers die dan ook nog eens meedingen naar de topprijzen, dat is te veel gevraagd", opent onze commentator Dirk Gerlo in de podcast Sporza Daily.

"In de jaren 90 hebben we de periode gehad met de musketiers: Johan Van Herck, Christophe Van Garsse en Kris Goossens. Daarna kwamen Filip Dewulf en Dick Norman opzetten. En dan hadden we de grote successen van Xavier Malisse en David Goffin."



"Daarvoor hadden we al meegemaakt dat we het zonder Belgen moesten doen op de grandslamtoernooien. Het gaat met golfbewegingen en nu zitten we weer in een periode waarin het wat zoeken is."

"Het logische gevolg voor een klein land met een kleine vijver om in te vissen", vult voormalig profspeler Filip Dewulf aan.

"De tenniswereld is ook groter geworden. Landen als China hadden vroeger geen grote tennisspelers. En nu begint ook Afrika zich te roeren."