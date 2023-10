David Goffin is niet opgewassen tegen Frans opslagkanon in Antwerpen: "Amper iets tegen te beginnen"

Bij 2-1 redde Goffin nog 3 breakballen, maar de 4e opportuniteit was wel bingo voor de 20-jarige Franse reus.

Onze landgenoot probeerde in de tweede set bij te sturen, maar vond geen hapklare oplossing in zijn handboek.

Maar op het moment van de waarheid - bij 6-5 - leverde Goffin dan toch zijn opslag in.

Meer was te hoog gegrepen, al kwam Goffin ook zelf niet al te veel in de problemen.

Dat ondervond David Goffin aan den lijve in de Lotto Arena. Pas bij het vierde opslagspel van de Franse kwalificatiespeler kon Goffin hem toch eens een puntje ontfutselen.

Giovanni Mpetshi Perricard is nog geen grote naam op het ATP-circuit, maar heeft met zijn service een wapen om u tegen te zeggen.

Goffin: "Toch het gevoel dat ik dichter bij mijn beste niveau kom"

"Er viel amper iets tegen te beginnen", zuchtte David Goffin. "Qua opslag kan je hem naast John Isner of Ivo Karlovic plaatsen. Als hun opslag draait, is het erg lastig om er iets tegen in te brengen."

"Je kan alleen maar hopen dat de storm gaat liggen. Dat gebeurde dus niet. Misschien had ik het iets beter kunnen doen, maar winnen zat er wellicht niet in. Maar als ik de eerste set naar een tiebreak kan brengen, wie weet ..."

Goffin leed zijn veertiende nederlaag van het seizoen op het ATP-circuit. "Het was geen goed seizoen, maar ik heb het gevoel dat ik stap voor stap toch opnieuw dichter bij mijn beste niveau kom."

"Een match als deze verandert daar niets aan. Hier kan je geen conclusies uit trekken. Er volgen voor mij nu nog twee challengers. Hopelijk lukt het me daarin kwalificaties voor het Australlian Open te vermijden."