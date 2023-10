David Goffin neemt succesvol de eerste horde in European Open in Antwerpen

David Goffin (ATP-105) kreeg een wildcard voor het ATP-toernooi in Antwerpen, waar hij het in 2016 nog tot de halve finales schopte.

Goffin: "In België spelen betekent veel voor mij"

"Het was een slechte start, maar daarna was ik beter gefocust", reageerde Goffin na zijn zege.



"In de eerste spelletjes vond ik mijn ritme niet. Daarna ging ik echt goed serveren en retourneren en was mijn timing beter."



Goffin houdt een gevoel over aan de match. "Ik ben blij met deze start. Hier in België spelen betekent veel voor mij. Ik probeer elk jaar op de afspraak te zijn."