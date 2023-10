David Goffin vecht in challengertoernooien voor tennistoekomst: "Antwerpen is belangrijk"

David Goffin heeft de European Open dus goed ingezet en dat zorgt voor vertrouwen. "Dit toernooi is belangrijk voor me en ik heb de tijd genomen om me er goed op voor te bereiden. Dat heeft gerendeerd."



Wat rust en training de afgelopen week deed Goffin deugd. "Het is een feit dat je beter speelt als je frisser bent, maar of dat betekent dat ik in de toekomst wat minder toernooien zal spelen, weet ik niet. Mijn programma zal ook afhangen van de ranking die ik op het einde van het jaar heb."



Ooit kampeerde Goffin in de top tien (zevende eind 2017), maar na blessureleed en een mindere vorm is hij nu veroordeeld tot het spelen van challengers om zijn ranking weer op te krikken.

"En dat is niet zo evident. Je wint zo'n challenger niet zomaar even. Die hebben ook best een hoog niveau." Sinds Wimbledon speelde onze landgenoot 5 Challenger-toernooien, 1 halve finale is zijn beste resultaat.



Goffin wil het toernooi in Antwerpen gebruiken om punten te sprokkelen, maar blijft realistisch. "Natuurlijk is het leuker om hoger op de ranking te staan, maar als je slecht speelt, zak je, zo simpel is het. Ik moet mijn beste spel terugvinden en dan klim ik vanzelf weer op."



Het Spaanse zesde reekshoofd Roberto Carballes Baena (ATP-64) of de Franse kwalificatiespeler Giovanni Mpetschi Perricard (ATP-226) wordt de volgende tegenstander voor Goffin. "Baena is uiteraard niet te onderschatten, al is hij toch beter op gravel. En die Mpetschi is een reus van 2,03 meter en dus een echt opslagkanon. Die kan het iedereen lastig maken."