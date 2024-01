Elise Mertens positief voor Australian Open ondanks verloren finale in Hobart: "Neem goed gevoel mee"

Elise Mertens is er zaterdag niet in geslaagd om voor de 3e keer in haar carrière het WTA-toernooi van Hobart te winnen. Toch zakt onze landgenote met vertrouwen af naar Melbourne voor de Australian Open. "Een van mijn favoriete toernooien", klinkt het.

Elise Mertens won het toernooi van Hobart al eens 2 keer, maar dit keer beet ze in de finale in het zand tegen de Amerikaanse Emma Navarro. "Dat is tennis. Soms win je zo'n wedstrijd, soms verlies je. Ik heb alles gegeven, maar zij speelde goed op de belangrijke momenten", analyseert Mertens.

"Er was veel wind, opslaan was niet eenvoudig. Maar dat gold voor ons allebei. Na het verlies van de eerste set heb ik goed gereageerd, want zij maakte geen fouten. Ik voelde me nog fris ondanks de lange wedstrijd van gisteren. Dat is goed nieuws. Maar zij was gewoon beter op het einde."

"Uiteraard is het jammer dat ik hier verlies, maar het was een mooie week. Het was mijn 3e finale, ik speel hier graag. Ik probeer de zaken positief te bekijken. Ook al heb ik verloren, dit was een goed begin van het jaar."