Elise Mertens rekent af met Slovaakse Schmiedlova op weg naar kwartfinales in Hobart

Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in Hobart. Onze landgenote rekende woensdag in 2 sets af met de Slovaakse kwalificatiespeelster Anna Karolina Schmiedlova.

Elise Mertens en Anna Karolina Schmiedlova stonden voor de 3e keer in hun carrière tegenover elkaar. De twee troffen elkaar al eens in 2019 op de Australian Open, toen Mertens aan het langste eind trok in de 1e ronde. Enkele maanden later nam de Slovaakse wraak in Madrid.

Schmiedlova, de nummer 67 van de wereld, had zich in Hobart via de kwalificaties op de hoofdtabel gespeeld en had dus al wat matchritme in de benen, maar moest tegen Mertens wel meteen haar opslag inleveren. Toen onze landgenote even later nog een break wist te forceren, was de 1e set binnen.

Ook in set 2 ging Mertens al vroeg door de opslag van Schmiedlova. Zo kon ze het zich tussendoor permitteren dat ook de Slovaakse een break pakte. Schmiedlova moest vervolgens bij 5-3 serveren om in de wedstrijd te blijven, maar Mertens dwong op de opslag van haar tegenstandster een matchpunt af en maakte het ook meteen af.

In de kwartfinales neemt Mertens het op tegen de Nederlandse Arantxa Rus (WTA-50). Die schakelde in de 1/8e finales de Française Varvara Gracheva uit. Mertens jaagt in Hobart op haar 3e eindzege. Onze landgenote won het toernooi al in 2017 en 2018.