Elise Mertens knokt zich in drie uur naar haar derde finale in Hobart

Elise Mertens is nog steeds op weg om voor de derde keer het WTA-toernooi van Hobart te winnen. Ze plaatste zich in Australië voor de finale na een marathonpartij tegen Daria Saville (WTA-195) in de halve finale. De driesetter duurde nipt geen drie uur.

De liefdesrelatie tussen Elise Mertens en Hobart blijft duren. Mertens, 29e op de WTA-ranglijst, won er in 2017 en 2018 haar eerste twee titels. En nu krijgt ze een kans om daar een derde eindzege aan toe te voegen.

In haar halve finale moest Mertens wel diep graven tegen de Australische Saville. Het werd een driesetter van 2 uur en 59 minuten. Maar Mertens hield het hoofd toch koel want haar eerste matchpunt was in set drie bij 6-5 meteen het goeie.

Mertens neemt het in de finale op tegen het Amerikaanse tweede reekshoofd Emma Navarro (WTA-31) of de Chinese Yue Yuan (WTA-73).