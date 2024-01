Nakende triomf op het ijs herlanceert oproep: "Nood aan schaatsinfrastructuur in België is zeer groot"

De Belgische weelde was nooit groter op het ijs. Naast uithangbord Bart Swings en de toppers in het shorttrack, blinken Loena Hendrickx en Nina Pinzarrone uit op het EK kunstschaatsen. Dat ziet de voorzitter van de Vlaamse Schaatsunie graag gebeuren. "Al bewijst dit dat de nood aan goede infrastructuur heel groot is in België", zegt Corné Lepoeter.

"Daarnaast is het ook fantastisch om te zien dat er vijf Belgische atleten staan op dat EK. Dankzij een betere omkadering, een goede jeugdopleiding en opgeleide professionals gaat de schaatssport in een steile weg omhoog."

"Dit is fantastisch voor het kleine België, dat geen klein schaatsland meer is", geniet Corné Lepoeter met volle teugen van het wintersportseizoen van de Belgen.

Alle kinderen in België hebben het recht om in de voetsporen te treden van hun olympische helden.

Alle kinderen in België hebben het recht om in de voetsporen te treden van hun olympische helden.

Toch wringt het dat de meeste toppers niet in België terechtkunnen om hun trainingsarbeid te verrichten.

Zo traint Hendrickx in Deurne, maar vooral in Tilburg. Pinzarrone rijdt heel België rond, omdat de baan waar zij trainde in Wilrijk gesloten is. Bart Swings en de andere langebaanschaatsers trainen in Heerenveen. De shorttrackers zitten dan weer in Canada.

"De nood aan infrastructuur is heel groot", weet ook Lepoeter. "Dat project duurt lang, want het is een zware investering. We mogen blij zijn dat onze minister zorgvuldig omgaat met het geld, maar voor ons is het lastig dat de infrastructuur er nog niet is."

"Er is bij Sport Vlaanderen zeker de wil om eraan te werken. Er ontbreekt nog een private speler om het te bewerkstelligen. Er zijn ontwikkelingen in Herentals en Hasselt, maar op een startschot is het wachten."

De recente prestaties leggen nog wat extra druk om zo snel mogelijk de juiste voorzieningen te hebben.

"Het is een stukje onze maatschappelijke verplichting dat er een goede infrastructuur komt in België. Alle kinderen in België hebben het recht om in de voetsporen te treden van hun olympische helden."