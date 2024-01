Belgische weelde op EK kunstschaatsen: Loena Hendrickx en Nina Pinzarrone op 1 en 2 na korte kür

België ontpopt zich bij de vrouwen steeds meer tot hét toonaangevende land in het kunstschaatsen. Maar na twee zilveren medailles op het EK én WK wil Loena Hendrickx in Kaunas doodgraag eens op het hoogste schavotje staan.



Ze begon alvast voortreffelijk, want ze werkte haar korte kür af zonder grote foutjes. Met 74.66 blijft ze anderhalf punt onder haar persoonlijk record, dat ze een jaar eerder op het EK had geschaatst.



Toen liep het voor Hendrickx mis in de vrije kür, dus ondanks haar grote voorsprong (bijna 5 punten) schuilt daar toch nog gevaar.



Mocht het niet lukken, dan is er nog altijd Nina Pinzarrone om een eventuele steek op te rapen. De 17-jarige schoot het voorbije jaar als een komeet de hoogte in en bevestigde op dit EK met een persoonlijk record.



Hierdoor blijft Pinzarrone in het klassement net voor titelverdedigster Anastasiia Goebanova.



Met Jade Hovine (20) krijgt België zaterdag ook nog een 3e vertegenwoordigster op het ijs. Zij wist zich als 22e net in de vereiste top 24 te plaatsen. "En dat terwijl ik vorige week nog de hele tijd ziek in bed heb gelegen."