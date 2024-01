Van der Perren voor EK kunstschaatsen: "Voor Loena kan het eigenlijk alleen goud zijn"

België is met drie vrouwen aanwezig op het EK kunstschaatsen én mikt op twee medailles. Van die weelde was in de tijd van Kevin Van der Perren geen sprake. Hij volgt het wel nog altijd op de voet en weet dat de verwachtingen - en dus ook de druk - hoog zijn. "Ik denk wel dat Loena Hendrickx daar intussen beter mee kan omgaan."

"Dat een land als België twee zulke talenten heeft op hetzelfde moment, dat is heel uitzonderlijk", vertelt ex-schaatser Van der Perren. "We zijn op dit EK zelfs het enige land met drie deelnemers. Dat wil iets zeggen." Van der Perren won tijdens zijn carrière zelf drie keer EK-brons. Maar de huidige schaatssters mogen hoger mikken. "Ik denk dat België 1 en 2 kan halen." En dan heeft hij het uiteraard over Loena Hendrickx en Nina Pinzarrone. "Voor de derde rijdster, Jade Hovine, zou het uitstekend zijn als ze de finale kan halen" "Voor Loena Hendrickx kan het eigelijk alleen maar goud zijn. De verwachtingen zijn hoog. Vorig jaar stond ze ook als topfavoriete op het EK, dat was toen een nieuwe situatie voor haar. Ze had het daar moeilijk mee, maar ik denk dat ze eraan gewerkt heeft en er nu beter mee om kan gaan." "Ik denk dat ook Pinzarrone een medaille kan pakken. Achter Loena zijn er een stuk of 8 schaatsers die rond hetzelfde niveau hangen. Maar Nina is heel standvastig in haar prestaties. De andere mogen dus geen enkel foutje maken ten opzichte van haar." "Ze is nog maar 17 en dit is eigenlijk het eerste jaar dat ze bekend is. Dan is alles vooral nog heel leuk. Voor haar ligt de druk net wat lager."

De Russinnen kunnen viervoudige sprongen, maar ik vind Loena Hendrickx sowieso een meer complete schaatsster. Kevin Van der Perren

Maar het is volgens Van der Perren dus hopen op goud en zilver. Hoeveel zijn die medailles waard wanneer de Russen er niet zijn? "Evenveel. Dat speelt voor mij eigenlijk geen rol. Pas op, die Russinnen doen viervoudige sprongen en daar kan je moeilijk tegenop. De punten die ze daar mee pakken, kan je moeilijk inhalen. Maar zelfs dan vind ik Loena Hendrickx eigenlijk een meer complete schaatser."

"Of de Russen er nu zijn of niet, ze moeten het in die paar minuten doen. De opdracht is even moeilijk."