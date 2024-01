Loena Hendrickx ondanks 1e plaats: "Was wat hakkelig", Nina Pinzarrone: "Medaille is stiekem doel"

De Belgische vrouwen hebben geschitterd in de korte kür op het EK kunstschaatsen. Loena Hendrickx is ondanks haar eerste plaats toch kritisch voor zichzelf, terwijl nummer 2 Nina Pinzarrone hoopt zichzelf ook in de vrije kür te overtreffen en zo richting een medaille te schaatsen.

"Ik was wel tevreden over mijn pirouettes. Ik heb hard gewerkt om die weer op niveau te krijgen."

"Ik voelde mij niet 100% zeker op mijn schaatsen. Ik denk dat dat door de spanning komt. Soms glijd je over het ijs, vandaag was het wat hakkeliger."

Blies Loena Hendrickx nog wat warm en koud na haar prestatie, dan was de glimlach bij Nina Pinzarrone na haar 2e plaats in de korte kür wel kamerbreed.

"Ik ben heel blij met mijn prestatie. Ik voelde mij goed op training en wist dat een persoonlijk record erin zat."

"Ik hoop ook in de vrije kür een persoonlijk record te schaatsen. Dan heb ik mijn beste prestatie geleverd. We zien wel of dat voldoende is voor een medaille, dat hangt ook af van de anderen. Stiekem is het wel een doel."

Pinzarrone probeert vooral onbevangen te blijven bij alles wat rondom haar gebeurt. "Ik probeer zoveel mogelijk op mezelf te focussen en mij af te sluiten van de buitenwereld. Een beetje in mijn eigen bubbel blijven."