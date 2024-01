Finale Spaanse Supercup wordt Clasico, na logische zege van Barcelona in halve finale

Dankzij een 2-0-zege tegen Osasuna heeft Barcelona zich geplaatst voor de finale van de Spaanse Supercup. Robert Lewandowski deed op het uur het zwaarste werk, helemaal op het einde pikte ook de 16-jarige Lamine Yamal nog een goaltje mee. In de finale treft Barcelona zondag, ook in Saudi-Arabië, Real Madrid, dat gisteren Atletico al had verslagen in een spektakelmatch.

Sinds 2019 wordt de Spaanse Supercup in een minitoernooitje afgewerkt. Gisteren schakelde Real Madrid al Atletico Madrid uit, vandaag plaatste ook Barcelona zich voor de finale.



In Riyad, de hoofstad van Saudi-Arabië, was verliezend bekerfinalist Osasuna duidelijk de underdog en dat bleek ook in het spel.



De eerste helft kregen we eenrichtingsverkeer, al kreeg Osasuna via Budimir wel de beste kans. Doelman Peña hield de enige niet-Spanjaard bij de club uit Pamplona van de openingsgoal.

In de tweede helft zagen we hetzelfde spelbeeld, met nu ook goals. Een vlijmscherpe steekbal van Gündogan werd door Robert Lewandowski even scherp afgewerkt.



Met de moed der wanhoop probeerde Osasuna nog een slotoffensief in elkaar te steken, maar het liep in de extra tijd op het mes van Barcelona. De 16-jarige Lamine Yamal, nog voor de rust in de ploeg gekomen voor de geblesseerde Raphinha, twijfelde niet na voorbereidend werk van João Felix.

Zo krijgen we zondag exact dezelfde finale als vorig jaar, toen Barcelona met 3-1 te sterk was voor Real.