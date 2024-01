Real Madrid verpest feestje van recordschutter Griezmann na verlengingen op weg naar finale Spaanse supercup

Een bitterzoete avond voor Antoine Griezmann. De Franse spits kroonde zich tot topschutter aller tijden bij Atlético Madrid, maar kon zijn ploeg niet naar de finale van de Spaanse supercup loodsen. Een uitgekookt Real Madrid vormde een struikelblok voor de stadsgenoot. In de toegevoegde tijd gaf Brahim Diaz - een keer via verdediger Savic - het nekschot: 5-3.

Zijn 174e treffer vormt een clubrecord. De Fransman lukte dat aantal in 368 wedstrijden, vorige recordhouder Luis Aragones had daar 2 matchen meer voor nodig.

De drie vroege goals zouden al snel in de schaduw staan van het moment van de avond. Met een stevige knal trapte Antoine Griezmann zich in de geschiedenisboeken van Atlético Madrid .

Hermoso opende al snel de score voor het kleine broertje, maar nog voor het halfuur zette Real Madrid orde op zaken. Eerste kopte Rudiger raak, even later hakte Mendy de voorsprong op het scorebord.

Wanneer Rudiger tien minuten voor tijd een owngoal maakte, leek het feestje helemaal compleet voor - de inmiddels ingevallen - Witsel en co, die de wedstrijd helemaal in handen namen.

Dat was buiten Carvajal gerekend. De rechtsachter pikte een verloren bal op in het strafschopgebied en veroordeelde de 22 hoofdrolspelers tot verlengingen.

Daarin schakelde Real een versnelling hoger.

Brahim Diaz deed een gooi naar de heldenrol bij De Koninklijke. Eerst zette hij goed druk, wat een owngoal van Savic opleverde. En belangrijker 4-3 met nog 4 minuten op de klok.

Wanneer hij de 5-3 na een counter in een leeg doel schoof, was zijn status verzekerd. Real Madrid is zo de eerste finalist in de supercup. Morgen nemen Barcelona en Osasuna het tegen elkaar op.