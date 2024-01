Copa del Rey: Inpakken en wegwezen voor Barcelona na povere zege bij laagvlieger

Bij Barbastro zal een mix van trots en ontgoocheling overheersen. FC Barcelona heeft op het veld van de vierdeklasser een logische bekerzege geboekt, maar groots was de prestatie allerminst.



Halfweg stond het 0-1 dankzij Lopez. Raphinha verdubbelde, maar op het uur kraaide de thuisploeg van de pret dankzij Garrido.



Barcelona begon te bibberen, tot Lewandowski in het slot de 1-3 in doel spijkerde vanaf de stip.



Prat scoorde toch nog de 2-3, ook al met een elfmeter. Maar dat doelpunt viel te laat om het nog helemaal te laten spoken.