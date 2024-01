Eerlijke Tim Merlier kan ontgoocheling niet verbergen: "De Tour zal niet voor dit jaar zijn"

In november solliciteerde Tim Merlier bij de RTBF-collega's openlijk naar een plek in de Tour-ploeg rond kopman Remco Evenepoel. De sprinter kreeg nul op het rekest en moet zich neerleggen bij de Giro en/of de Vuelta. En die pil is lastig om door te slikken.

Fabio Jakobsen zocht andere oorden op nadat duidelijk was geworden dat Soudal - Quick Step in de Tour voluit de kaart van Remco Evenepoel zou trekken. Met Tim Merlier, de voorbije jaren ritwinnaar in de Giro en in de Tour, beschikt de Wolfpack over nog een uitmuntende sprinter. 2 maanden geleden vertelde Merlier dat hij naar de Tour wil. Hij acht een huwelijk tussen een klassementsman en spurtbom mogelijk, maar de zegen heeft hij niet gekregen. "Dat ik de Giro rijd en geen Tour? Daar zijn we nog niet volledig uit", deed hij ietwat geheimzinnig dinsdag bij onze reporter. "We moeten nog even afwachten."

In een grote ronde ben ik beperkt, dat weet ik zelf ook. Maar ik kan me wegcijferen voor de ploeg. Dat heb ik al bewezen. De ploeg moet toch sowieso rijden tot de laatste kilometers en dan kan ik mijn plan trekken. Maar het wordt niet het geval. Tim Merlier