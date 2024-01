Remco Evenepoel mikt op ritwinst in de Tour: "Een klassement? We moeten het allemaal ontdekken"

Remco Evenepoel (23) staat voor een scharnierjaar met zijn debuut in de Ronde van Frankrijk. Op de mediadag van Soudal-Quick Step deelde hij zijn wedstrijdkalender, besprak hij zijn ambities voor zijn entree in de Tour en kwam hij ook terug op de turbulente herfst.

Met een frisse haarcoupe oogt Remco Evenepoel begin januari al opvallend scherp. Of ligt dat aan de renner zelf? "Aan mezelf, denk ik", gniffelde de Belgische kampioen vanmiddag in Spanje. "Ik ben de winter stabiel doorgekomen. Met het programma dat eraan komt, moet ik in maart al in goeie vorm zijn. Als alles nu onder controle is, moet dat iets makkelijker zijn." "Het is niet zo dat ik speciaal veel getraind heb. Ik heb gewoon een goeie rustperiode gehad en dat heeft lichte wonderen gedaan voor mijn lichaam."

Qua klassement plakken we er niet echt iets op. Het is de eerste keer, we moeten het allemaal ontdekken. We bereiden ons zo goed mogelijk voor en dan zien we wel wat het wordt op 21 juli. Remco Evenepoel over de Tour

Dit jaar debuteert Evenepoel in de Tour de France. "Ik wil sowieso een rit winnen", zegt hij klaar en duidelijk. "Naar huis gaan met ritwinst is het logische doel." "Qua klassement plakken we er niet echt iets op. Het is de eerste keer, we moeten het allemaal ontdekken. We bereiden ons zo goed mogelijk voor en dan zien we wel wat het wordt op 21 juli." "Het is de Tour, hé. Het is de eerste keer. Ook onze ploeg gaat voor het eerst met een vol klassementsteam richting de Tour. Het is afwachten wat het wordt. Met dit parcours zal het koers zijn tot de laatste dag."

Geaccidenteerd parcours door fusie

De Vuelta was geen goeie generale repetitie na de offday in de Pyreneeën. Is er enkele maanden later een concrete verklaring? Evenepoel: "Ik wist dat ik niet 100 procent aan die Vuelta kon beginnen. Ik had alles op het WK tijdrijden gezet en dat vraagt een andere aanpak. Je hebt dan een andere trainingsperiode dan voor een grote ronde." "Ik had ook iets meer spiermassa, iets meer gewicht. In het begin van het seizoen stond de Vuelta ook niet op mijn planning. We hebben er niet te lang bij stilgestaan, want deze uitleg is wat ik als verklaring heb." Na de Tour volgen de Spelen. "De tijdrit en de wegrit zijn allebei belangrijk. Het hangt af van hoe ik uit de Tour kom." "Met mijn ervaring van het WK in Australië in 2022 zou de wegrit (2 weken na het einde van de Tour) beter moeten vallen, maar het is geen verre verplaatsing (van Nice naar Parijs). Het zal wel meevallen en het parcours moet me 2 keer liggen."

Het is even moeilijk geweest, maar we staan vol met ons hoofd richting komend seizoen. Iedereen is klaar om weer voor elkaar door het vuur te gaan. Remco Evenepoel over het fusieverhaal

Evenepoel spreekt van een goeie winter, maar de herfst was turbulent na de overnamegesprekken met Jumbo-Visma. Heeft dat gedoe wonden geslagen bij Soudal - Quick Step? "Ik voel er geen meer, denk ik", antwoordt Evenepoel. "Het is allemaal even moeilijk geweest, maar we staan momenteel vol met ons hoofd richting komend seizoen. Iedereen is klaar om weer voor elkaar door het vuur te gaan." Al is dat natuurlijk een politiek correct antwoord. "Ik ben gewoon in de verhalen meegesleurd. Het is niet zo dat ik zelfs iets gewenst of gevraagd heb. Ik heb me er niet druk in gemaakt als het allemaal uiteengevallen is." "Ik moest volgen en niets anders doen. Ik sta hier met veel motivatie en veel plezier. Met de renners maken we er het beste van." "Wat gepasseerd is, was een geaccidenteerd parcours, zeg maar. Maar dat is allemaal achter de rug. Nu kijken we vooruit."