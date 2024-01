Landa? Lampaert? Alaphilippe? Dit zijn de plannen van de andere kopmannen van Soudal-Quick Step

Soudal-Quick Step heeft zijn plannen voor 2024 uit de doeken gedaan. Dat Remco Evenepoel debuteert in de Tour de France, weten we al een tijdje. Maar wat zijn de plannen van de andere uithangborden? Lees hier wat de speerpunten en de technische staf vertelden tijdens de ploegvoorstelling.

"Mikel hoeft niets meer te bewijzen. Zijn erelijst is duidelijk. Ik reken op hem om in de Tour in topvorm te zijn als luxeknecht van Remco." (quotes: Patrick Lefevere)

Gianni Moscon : "Ik wil deze kans grijpen. De voorjaarsklassiekers zijn mijn doel. Daarna zien we wel." "Zijn makelaar (Giovanni Lombardi) heeft me gestalkt. Hij zou bij ons rijden of stoppen. Ik geef hem een kans. Ik gebruik jaarlijks graag één joker. Zijn talent kan niet weg zijn. (quotes: Patrick Lefevere) Mikel Landa : "Ik heb al veel grote rondes gereden met grote leiders. Ik wil die ervaring gebruiken om Remco te helpen en grote rondes te winnen. Of ik zelf ambitie heb? Ik wil de Vuelta rijden, ja."

Julian Alaphilippe (misschien Giro in plaats van de Tour): "Hij houdt niet van de regen en de koude, daarom hebben we hem naar Australië gestuurd voor de Tour Down Under. Al valt het weer er een beetje tegen naar Australische normen. Hij heeft een goeie winter gehad, zal de Omloop Het Nieuwsblad rijden en de Ronde van Vlaanderen is zijn grote voorjaarsdoel." (quotes: Tom Steels)

Tim Merlier (geen Tour, wel Giro en/of Vuelta): "Ik wil nog beter worden in de kasseikoersen."

"11 zeges vorig jaar, doe het maar eens. Voor een sprinter is hij vrij stil, maar ik houd van renners die praten met de pedalen." (quotes Patrick Lefevere)

Yves Lampaert: "Met Gianni (Moscon) hebben we een goeie transfer gedaan. Hij is zeker niet uitgeblust. Als we hem weer op de rails krijgen, dan kan hij een sterke pion worden. Ook Julian (Alaphilippe) moet kunnen meedoen voor de zege. We hebben een niet te onderschatten team, al missen we wel een kopman zoals Wout van Aert. Maar we moeten erin blijven geloven en we moeten tonen dat we sterk zijn in de breedte."

"Als Yves in vorm is samen met onze andere speerpunten, dan zullen we sterk voor de dag komen." (quotes Patrick Lefevere)

Jan Hirt: "Dit is mijn tweede jaar in de ploeg en ik voel me hier thuis. Ik wil er meteen staan bij het begin van het seizoen."