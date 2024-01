Patrick Lefevere sloot deal met Julian Alaphilippe: "Hij wil bewijzen dat hij het nog kan"

Voor Patrick Lefevere - zaterdag 69 jaar geworden - is een ploegvoorstelling van zijn team jaarlijkse kost, al zag het er afgelopen najaar even anders uit. De patron van Soudal-Quick Step heeft de fusiebladzijde omgedraaid en zet nog eens de puntjes op de i.

"Ze vonden het misschien mogelijk om het grootste winnende team te maken voor de komende 10 jaar. Dat was het uitgangspunt."

"Voor 2025 zou het misschien beter voorbereid kunnen geweest zijn, hoewel de kans op slagen klein was. Maar oké, ik hoop dat iedereen het achter zich kan laten. Ik heb het zelf kunnen plaatsen."

"De fusie was op financieel vlak en met een rol als adviseur bijna een waardig afscheid voor mij, maar mijn hart bloedde. Bij een fusie zijn er altijd slachtoffers, zeker bij zo'n late fusie."

De toekomst van Soudal - Quick Step hing een tijdje aan een zijden draadje, maar de ploeg bestaat nog. Met nog altijd Patrick Lefevere aan het roer. "Ik ben dus niet met pensioen", vertelde hij vanmiddag op de ploegdag in Calpe, Spanje.

Patrick Lefevere over de afgeketste fusie

De fusie implodeerde, maar heeft Lefevere zijn renners moeten masseren na de herfststorm? "Je moet ook niet te sentimenteel doen. Het zijn topsporters en zij worden betaald om te presteren."

"Hun managers hebben ook niet veel compassie met mij als hun contract ten einde is. Het mes wordt soms ook op mijn keel gezet."

"Maar gelukkig heb ik nog altijd het recht om te beslissen wie ik houd tegen welke prijs. De concurrentie is hard. Nu was het een positie die zij niet leuk vonden, maar een prof zet zich daar over. Sommigen moeten er zelfs motivatie uit halen."

De saga zal dus niet meer opborrelen? "Ik houd niet van dat woord. En nogmaals: wij hebben het geplaatst, hopelijk doet iedereen dat."

"Een contract is een contract. Wij rijden niet met de dwanggedachte dat het ons laatste seizoen is. Van onze kant, als ploeg, is dat zeker niet de bedoeling."