COO Jurgen Foré: "De opvolger van Patrick Lefevere? Zou mooi verhaal zijn om de ploeg vorm te geven"

Met Jurgen Foré (53) heeft Soudal-Quick Step sinds kort een COO (Chief Operating Officer). Maar wat betekent die functie in mensentaal en hoe zal de samenwerking met CEO Patrick Lefevere verlopen? Foré gaf zelf toelichting tijdens de stage van Soudal-Quick Step in Spanje.

Patrick Lefevere, de patron van Soudal - Quick Step, speurt al jaren naar een potentiële opvolger. Met Jurgen Foré werd een nieuwe COO aangetrokken. Treedt hij dan weldra in de voetsporen van de grote baas? "Mijn taak is de organisatie mee aansturen en op punt hebben en houden", vertelt Foré. "Of ik dan de rechterhand ben van Patrick? Ik ben blij dat hij er is", blijft hij op de vlakte. "Ik krijg heel veel ruimte om in de organisatie te bewegen en om te kijken naar dingen die al heel goed zijn en dingen die we kunnen verbeteren. Patrick kan me veel helpen met zijn ervaring. Het werkt heel goed."

Foré heeft een verleden als renner en het koersbloed stroomt ook door de aderen in zijn familie. "Ik heb vorig jaar een project gedaan in de wielersport en dat was onder de huid blijven zitten." "Ik heb in april een gesprek gehad met Patrick en ik had het gevoel dat ik hier de grootste impact kon hebben. Ik wilde in de laatste periode van mijn professionele carrière nog iets doen in de wielersport." "Ik word 54 en wilde dus terugkeren naar mijn DNA, naar mijn roots. Ik heb altijd een band met de fiets gehad en ik denk dat ik hier iets kan bijbrengen met mijn kennis van andere sectoren."

Remco Evenepoel overlegt met de nieuwe COO.

Gesprek met iedereen

Jurgen Foré leert de Belgische topploeg steeds beter kennen. Wat zijn de positieve elementen en wat zijn de werkpunten? "Er is heel veel expertise aanwezig in de ploeg", zegt hij over het eerste deel van de vraag. "Ik ben hier in december 10 dagen geweest op stage en ik werd hier met veel openheid ontvangen. Ik heb aangekondigd dat ik met iedereen een gesprek wil voeren. Ik merk veel openheid in die gesprekken." En wat kan er dan nog verbeterd worden? "Ik ben hier vers en ben van niets onderdeel geweest. Ik kan met een open blik kijken naar alles. Ik heb de luxe en de tijd om na te gaan hoe alles functioneert." "Soms zit er een gevaar dat je snel wordt meegenomen in de drukke kalender en dat je niet de tijd krijgt om stil te staan. Daar kunnen we aan werken." "We kunnen nadenken over waar de standaard ligt, over hoe we stages aanpakken, over de wisselwerking met het opleidingsteam."

Officieel begint Foré er op 1 februari aan. Aangezien dit seizoen al volledig gepland is, is het "de bedoeling om vooral op langere termijn te werken". "Waar willen we naartoe? Op welke domeinen willen we excelleren?" "We moeten kijken naar de partners om een stabiele basis te onderhouden om ook op langere termijn succesvol te zijn. Of ik zelf ook sponsors moet zoeken? Dat is de taak van iedereen in het management."

Soudal-Quick Step op stage in Spanje.

Loutering

Onze reporter probeerde het toch nog een keer: is Jurgen Foré nu de opvolger van Patrick Lefevere? "Dat is nu niet aan de orde", ontwijkt hij de vraag diplomatisch. "Ik ben onderdeel van een team, samen met Patrick. Als de tijd er komt, dan bekijken we wel of dat een optie is. Maar het zou een mooi verhaal zijn om de ploeg mee voort vormen te kunnen geven." 2025 lijkt een scharnierjaar voor de toekomst te zullen worden. Mecenas Zdenek Bakala zou eind volgend jaar de geldkraan dichtdraaien. "We hebben overeenkomsten met belangrijke partners en we moeten de toekomst van de ploeg verzekeren. Met welke mensen we dat vormgeven, zien we dan wel. Ik profiteer ervan om met de kennis van Patrick aan de slag te gaan. We zetten er samen onze schouders onder." Het overnamedossier met Jumbo-Visma was een veeg teken, toch? "Dat zal wel zijn sporen nagelaten hebben, maar als je onder druk staat, denk je ook na over wat je hebt. Misschien is het ook een wake-upcall geweest. Het kan ook een moment van loutering zijn geweest." "Ik ben er zelf geen onderdeel van geweest en dat wil ik zo houden, maar ik wil helpen om de bladzijde om te draaien en om te werken aan het project." "Met Remco Evenepoel aan boord? Het is een voorrecht om hem in ons team te hebben. We omringen hem met zorg, net zoals we dat met de rest van het team doen."

