Tim Merlier wil naar de Tour: "Ik ga praten met Patrick Lefevere en misschien ook Remco Evenepoel"

"Daar ga ik met Patrick Lefevere en misschien ook met Remco over praten", zegt Merlier aan de RTBF. "Ik wil hen uitleggen dat we voor het klassement en voor sprintzeges kunnen strijden."

We kunnen Remco beschermen in de gravelrit.

Stresserende geruchten

De voorbije weken wist Tim Merlier ook even niet waar zijn toekomst lag. De fusiegeruchten zorgden voor onrust binnen de ploeg.

In de Münsterland Giro, waar het team niet finishte, had Merlier het moeilijk.

"Het was een stresserende periode", vertelt hij bij de RTBF. "Iedereen kwam met andere en tegenstrijdige verhalen. De nacht voor de wedstrijd in Duitsland hebben we niet kunnen slapen."

"Ik ben mee in de aanval gegaan, maar had al snel door dat ik er mentaal niet bij was om voor de zege te strijden. De hele situatie woog op ons. Misschien was het wel de slechtste dag in mijn carrière."